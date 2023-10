Posmrtni fotografi: „Moj posao je bio da na fotografijama mrtvi izgledaju dobro“

Pre 10 minuta

On je imao te 1972. godine svega 14 godina, kad ga je njegov otac Srinivasan, koji je držao fotografski studio, poslao na zadatak.

„Plašio sam se i drhtao sam. Te noći oka nisam sklopio", kaže on za BBC.

Borba sa strahom

Do pre nekoliko decenija, mnoge zajednice u Tamil Naduu gajile su verovanje da fotografisanje nekoga smanjuje njegov životni vek.

To znači da su mnogi ljudi prvi put bili fotografisani tek kad su umrli.

Za jednog tinejdžera to nije bio prijatan posao, ali on je želeo da napusti školovanje i to mu je dalo dobar izgovor.