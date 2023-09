Amerika: Ubistvo Džona Kenedija - bivši agent tajne službe otkriva nove detalje o atentatu

To bi moglo da deluje kao minoran detalj u slučaju koji brižljivo pretresan još od 1960-ih i za koji je vlada izradila iscrpan izveštaj.

U zavisnosti od toga kako na to gledate, Lendisova priča ili ne menja ništa ili menja sve.

Novi detalji u starom slučaju

Primarne činjenice o atentatu na Kenedija su, do ovog trenutka, već dobro poznate i utvrđene.

U ono vreme, niko nije znao odakle se on tu stvorio.

Oni koji sumnjaju u zvaničan izveštaj o istrazi odavno su opsednuti idejom o jednom metku, jer ne mogu da poveruju da je on mogao nanese tolike povrede dvojici ljudi.

Čega se seća Pol Lendis

Kad je eksplodiralo nasilje, on se nalazio svega nekoliko koraka od predsednika Kenedija i video je brutalan pogodak u njegovu glavu.

„Nije bio prisutan niko da obezbedi mesto i to me je veoma, veoma brinulo", rekao je Lendis za Tajms.

„Sve se dešavalo prebrzo. A ja sam se plašio - to je bio dokaz, to sam odmah svatio", dodaje on.