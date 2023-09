Rusija i Ukrajina: „Za tri meseca videla sam dete jednom" - zašto se Ukrajincima oduzimaju deca u zapadnoj Evropi

Pre 1 sata

„Zaključali su nas u sobi kao da smo kriminalci"

Alkohol, izostanak iz škole i sam kod kuće

„Kada su to počeli da ispituju, pokazalo se da to nisu modrice od pada, već da je bila upotrebljena sila", kaže ona.

Štaviše, starosna ograničenja su različita za sve - u Francuskoj i Velikoj Britaniji dete mora biti pod nadzorom odraslih do 12 godina, u Poljskoj - do sedam godina.

„Sve to vreme dobijala je pisma od škole i socijalne službe, koja je pogrešno prevodila. A onda su došli do njene kuće, vikali na francuskom, ona se uplašila i nije otvorila vrata, a onda su pozvali policiju jer je navodno držala dete pod prisilom".

Da li je ovo moguće?

Loši zakoni ili loši roditelji?

„Štaviše, on to može smatrati delom norme. Za zakon ne postoji ni manje ni veće nasilje - modrica po ruci, šamar po glavi ili vrisak. Tukli su me do pola ili me jednostavno vukli za ruku. Sve je to nasilje".