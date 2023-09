Kim Džong Un: SAD žele da se suprotstave Severnoj Koreji, samo ne znaju kako

Pre 28 minuta

Sada on može da izgleda hitnije nego ikad, dok žestoko sankcionisani režimi Kima Džonga Una i Vladimira Putina ulaze u naizgled novu eru prijateljstva.

Za sada je Vašington odgovorio zajedljivim napadima - Putin je toliko očajan da „preklinje" izolovanu zemlju za pomoć i morao je da putuje sa „šeširom u ruci" preko čitave zemlje - i upozorenjem na ozbiljne, mada do sada nekonkretizovane, posledice.

Kao što se našalio jedan reporter iz Stejt departmenta, možda postoje mini-market ili dva u Pjongjangu koji se još nisu našli na udaru, ali to bi bilo otprilike to.

'Pozdrav. Tačka'

„Ako je Bajden stvarno bio otvoren za razgovore, kako se čini da Stejt department želi da prikaže, bio je to neobičan način da to i pokaže", rekao je Frenk Aum, stručnjak za severoistočnu Aziju sa američkog Instituta za mir.

On kaže da je ovo bila još jedna propuštena prilika.

„Niz pogrešnih koraka i propuštenih prilika s obe strane u poslednjih sedam decenija kumulativno je dovelo do nerešive situacije kakvu imamo danas."

On nije odgovorio na Vašingtonovu aktuelnu ponudu za razgovor bilo gde i bilo kada.

Od 2022. godine, Pjongjang je izvršio više od 100 raketnih testiranja, a pokušao je, i nije uspeo, da lansira špijunski satelit - i sve to dok je bio pod najstrožim sankcijama ikad.

Stručnjaci veruju da je to spustilo Kima Džonga Una niže na listi prioriteta nego što bi on voleo.

„U situaciji smo u kojoj Severna Koreja može da se osloni na Rusiju i Kinu više nego što je to bio slučaj decenijama.

On kaže da bi „kreativna diplomatija bila dobrodošla", ali dodaje: „Mislim da trenutno za to ne postoji put napred".

Vatra, bes i prijateljstvo

I dok to može da prođe kao „kreativna diplomatija", oba lidera su delovala kao da su stigla na tri sastanka koja su održala - u Singapuru, Hanoju i na korejskoj granici - nepripremljena za pregovore.

I to je pružilo Kimu Džongu Unu diplomatski spektakl samo godinu dana nakon što je demonstrirao vojnu silu.

To nije bio ništa manji spektakl, ali je doneo vrlo malo toga.

„I on možda čeka da vidi šta će se desiti sa sledećim američkim izborima u slučaju da se predsednik Tramp - sa kojim se dobro razume - vrati u Belu kuću."

Faktor Peking

Bajden i njegova administracija pokrenuli su ogromnu diplomatsku inicijativu u Aziji - od ponovnog pokretanja dijaloga sa Kinom na visokom nivou, do ojačavanja savezništava i pojačavanja uticaja u regionu.

Ali čini se da je to urađeno po cenu predugog ignorisanja Severne Koreje - i to do tačke u kojoj više ne postoje diplomatski kanali.