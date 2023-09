Nauka i genetika: Kako nasleđeni geni određuju naše životne izbore

Pre 38 minuta

One polako sastavljaju jedinstvene linije hemijskih baza koje čine osnovu identiteta svakog pojedinca.

To je kod mnogih naučnika iznedrilo pitanje do koje mere je ponašanje proizvod vlastite volje i koliko je prosto predodređeno našom urođenom biologijom?

On je islandski naučnik koji je osnovao Dekod genetiks 1996. godine sa prvobitnom namerom korišćenja jedinstvenog islandskog krajolika za bolje razumevanje uobičajenih bolesti.

Ova zemlja ima mali broj stanovnika koji su tokom vekova bili relativno izolovani, što je dovelo do toga da ima mnogo manje genetskih varijacija nego u drugim zemljama.

To zauzvrat znači da ima manje pozadinske buke koja otežava stvari, olakšavajući naučnicima da identifikuju značajne varijante gena.

Pre petnaest godina, anketa sprovedena na 2.000 odraslih Britanaca prva je ukazala na to da bi moglo da postoji nešto kao što je gen za hobi.

„Nikad nisam iskazivao interesovanje za baštovanstvo, čak i kad me je moja mama vukla sa sobom u zajedničku baštu kao dete", napisao je Majkl Voronko, agent za osiguranje iz Otave, u Kanadi, na Medijum blogu,

„Nisu me zanimali hibridni paradajzi, uzgajanje paprika, i tako dalje, ali kad mi se ukazala prilika kao odraslom, probudilo se nešto duboko u meni i ja sam se tome predao."

„Znamo da ćete, ako ga posedujete, voleti da rešavate ukrštenice, ali nema uticaj na to da li ste dobri u tome ili ne", smeje se on.

Od Bostona do Šenžena, razni tehnološki startapovi godinama su tražili takozvane gene za talenat, odnosno genetske varijante koje bi mogle da prenesu urođenu prirodnu snagu ili jedinstvene jezičke sposobnosti, omogućivši nekome da bude usmeren ka oblastima u kojima ima najviše toga da ponudi.

Ali učiniti to nije tako prosto kao što bi moglo da izgleda.

Ali za sada izgleda da je kod svih talenata, bilo da su to operacije sa brojevima, muzičke sposobnosti ili sportska spretnost, genetika samo relativno mali deo jednačine.

Ovo potonje ukazuje na to gde bi genetika mogla da vrši najveći uticaj na naše životne puteve, a to su naše karakterne osobine.

„Ovo odražava činjenicu da naši geni utiču na način na koji nam se formira mozak, što utiče na to kako razmišljamo i kakve su nam interakcije sa svetom.

„Naši geni utiču na naše naklonosti, koje opet utiču na naše prirodne sklonosti, ali to ne znači da će ljudi koji ih poseduju uvek imati probleme", kaže Dik.

Ali to ne pomaže samo da se objasni veza između ličnosti i obrazaca zavisničkog ponašanja.

Genetika ljubavi

Pre četiri godine, sociolozi iz Škole javnog zdravlja na Jejlu, upustili su se u studiju sprovedenu na 178 bračnih parova, koji su varirali od 37 do 90 godina starosti.

„Izgleda da geni koji kontrolišu te osobine imaju izvestan uticaj na to koga ćemo odabrati da sa njim izgradimo prijateljstvo."

Zbog toga što se tako mnogo ovih varijanti nalazi u mozgu, on smatra da gojaznost treba sve više da se leči lekovima kao bolest umesto intervencijama putem dijeta.

„Naravno, možete to da radite i dijetama, ali držanje dijete je neka vrsta punog radnog vremena, a mnogi ljudi nisu sposobni za to", kaže on.