Muzika: Pevačica Kejti Peri prodala prava na sopstvene hitove za 225 miliona dolara

Pre 1 sata

Ona je prodala pravo na svihe pet albuma koje je objavila za Kapitol rekords, „Jedan od momaka" (One of the Boys) iz 2008. i „Nasmeši se" (Smile) iz 2020. godine.