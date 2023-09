BBC: Nova pravila za društvene mreže za Garija Linekera i druge BBC zvezde

Pre 29 minuta

Među vodećim programima obuhvaćenim izveštajem nalaze se „Meč dana", koji vodi Lineker, kao i „Praktikant" ( The Apprentice ) sa Alanom Sugarom.

„Strictly Come Dancing" je označena kao jedna od vodećih emisija u novom vodiču

Ostale TV emisije koje su označene kao vodeće su Antiques Roadshow, Dragons' Den, The One Show, veliki sportski događaji, Masterchef, Top Gear, Strictly Come Dancing.