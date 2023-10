Drugi svetski rat: Spor oko naciste budi sećanja na kontroverznu ulogu Ukrajine u Drugom svetskom ratu

Istorijske kontroverze

Šuhevičevo učešće u tome je, međutim, predmet rasprave i on nije bio član Galicijske divizije.

Zašto se raspravlja o spomenicima?

Oni koji su se borili na strani Nemačke verovali su da će im to doneti nezavisnu državu od sovjetske vladavine, kaže profesor Marpls.

Međutim, jevrejska zajednica na to gleda drugačije.

Profesor Marpls kaže da u vreme nastanka izveštaja neke arhive u Ukrajini i Rusiji nisu bile dostupne i da su u međuvremenu postale javne, dovevši do obnovljenog istraživanja ovog pitanja.

Tada je otkriveno, kroz to dodatno istraživanje, da su neki od onih koji su služili u okviru Galicijske divizije učestvovali u ratnim zločinima, rekao je on, iako niko od njih nikad nije za to osuđen.