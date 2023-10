Rat u Ukrajini i biznis: Burger King i dalje radi u Rusiji uprkos obećanju da će otići

Pre 1 sata

Ali je dodao da je kompanija „započela proces" prodaje 15 odsto vlasničkog udela i da će za to biti potrebno „neko vreme".

On je istakao da su kompanije poput Starbksa, lanca kafeterija, uspele da raskinu posao u zemlji i izađu.

„Nastavljajući da posluju u Rusiji 18 meseci posle početka ruske invazije na Ukrajinu, oni održavaju Putinov režim", rekao je on.

To je bio alat koji koriste mnogi zapadni brendovi poslednjih decenija koji žele da uđu na nova tržišta u različitim zemljama.

Sugeriše i da bi kompanije koje daju franšizu svojih brendova oklevale da jednostavno odustanu od poslova jer bi to moglo da dovede do „ozbiljnih posledica", poput tužbe za kršenje ugovora, kao i nanošenje štete sopstvenom ugledu.

Ali dodaje i da posledice ne sprečavaju RBI da raskine franšizni aranžman ako to zaista želi, iako je dodao da to možda neće dovesti do prestanka postojanja brenda Burger King u Rusiji.