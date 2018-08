Natpis na slici Izvor blizak pevačici izjavio je za portal TMZ da mu je rečeno da se pripremi za najgore

Čuvena soul pevačica Areta Frenklin je ozbiljno bolesna, izjavio je za AP neimenovani izvor koji je njoj blizak.

Pevačica je nešto ranije otkazala sve koncerte zakazane za ovu godinu zbog zdravstvenih problema, a doktor joj je naredio da miruje dva meseca.

Prošle godine 76-godišnja Frenklin je objavila da namerava da posle izlaska novog albuma prekine sa turnejama.

Portal TMZ koji prati živote poznatih, objavio je da im je takođe neimenovani izvor blizak pevačici izjavio da mu je rečeno: „pripremi se, ona umire".

Areta Frenklin, čija karijera traje sedam decenija, poznata je po pesmama poput Respect i (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.

Bijonse: „Prošla sam kroz pakao”

Ed Širan optužen da je plagirao Marvina Geja

Srećan rođendan, Kajli Minog

Osvojila je 18 Gremija i jedna od najprodavanijih umetnika svih vremena. Deo Rokenrol kuće slavnih postala je 1987. godine.

Frenklinova je 2017. za lokalne medije u Detroitu izjavila da će se povući nakon saradnje sa Stivijem Vonderom na novom albumu.

„Snimaću, ali će ovo biti moj poslednji koncert. To je to", istakla je tada.