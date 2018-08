Image copyright Getty Images Natpis na slici Areta Freklin peva u Čikagu 1992. godine

Kraljica soula i prva žena koja je postala deo Rokenrol kuće slavnih Areta Frenklin preminula je u Detroitu u 76. godini.

Legendarnoj pevačici je 2010. dijagnostifikovan rak, a prošle godine je objavila da se povlači iz muzike. Poslednjih dana mediji širom sveta pisali su o tome da je Frenklinova teško bolesna

Poslednji put je nastupala u novembru u Njujorku, na humanitarnoj večeri za fondaciju Eltona Džona.

Karijera Arete Frenklin trajala je sedam decenija tokom koje je imala niz hitova, a među najpoznatijima su Respect i Think.

Rođena je u Memfisu, otac joj je bio gospel pevač, pa su je gospel zvezde još kao malu učile da peva.

Na početku karijere nije imala mnogo uspeha, izdvačke kuće nisu znale kako da iskoriste njen neverovatno moćan glas.

U Atlantik rekords prelazi 1966. i već dve godine kasnije širom SAD i Evrope bila je poznata kao „Lejdi soul".

Tokom osamdesetih godina imala je niz velikih hitova, među kojima su Who's Zooming Who? i duet sa Džordžom Majklom I Knew You Were Waiting (For Me).

Imala je i kameo ulogu u filmu Braća bluz.

Areta Frenklin je bila veliki ponos Afroamerikanaca, žena koja se pojavila na naslovnici Tajma i kojoj je Martin Luter King lično uručio nagradu.

Bivši predsednik SAD Džordž Buš dodelio joj je 2005. Predsedničku medalju slobode, a deset godina kasnije izazvala je suze kod Baraka Obame kada je pevala (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, nakon nastupa na njegovoj inauguraciji.