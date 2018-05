Fifa World Cup 2018 - Fixtures and Results

Group Stage Group A Country W D L GD Pts RUS Ruska Federacija 0 0 0 0 0 SAU Saudijska Arabija 0 0 0 0 0 EGY Egipat 0 0 0 0 0 URU Urugvaj 0 0 0 0 0 RUS Ruska Federacija 15:00 Saudijska Arabija SAU EGY Egipat 12:00 Urugvaj URU RUS Ruska Federacija 18:00 Egipat EGY URU Urugvaj 15:00 Saudijska Arabija SAU URU Urugvaj 14:00 Ruska Federacija RUS SAU Saudijska Arabija 14:00 Egipat EGY Group B Country W D L GD Pts POR Portugal 0 0 0 0 0 ESP Španija 0 0 0 0 0 MAR Maroko 0 0 0 0 0 IRN Iran 0 0 0 0 0 MAR Maroko 15:00 Iran IRN POR Portugal 18:00 Španija ESP POR Portugal 12:00 Maroko MAR IRN Iran 18:00 Španija ESP ESP Španija 18:00 Maroko MAR IRN Iran 18:00 Portugal POR Group C Country W D L GD Pts FRA Francuska 0 0 0 0 0 AUS Australija 0 0 0 0 0 PER Peru 0 0 0 0 0 DEN Danska 0 0 0 0 0 FRA Francuska 10:00 Australija AUS PER Peru 16:00 Danska DEN DEN Danska 12:00 Australija AUS FRA Francuska 15:00 Peru PER AUS Australija 14:00 Peru PER DEN Danska 14:00 Francuska FRA Group D Country W D L GD Pts ARG Argentina 0 0 0 0 0 ICE Island 0 0 0 0 0 CRO Hrvatska 0 0 0 0 0 NGA Nigerija 0 0 0 0 0 ARG Argentina 13:00 Island ICE CRO Hrvatska 19:00 Nigerija NGA ARG Argentina 18:00 Hrvatska CRO NGA Nigerija 15:00 Island ICE NGA Nigerija 18:00 Argentina ARG ICE Island 18:00 Hrvatska CRO Group E Country W D L GD Pts BRA Brazil 0 0 0 0 0 SUI Švajcarska 0 0 0 0 0 CRC Kostarika 0 0 0 0 0 SER Srbija 0 0 0 0 0 CRC Kostarika 12:00 Srbija SER BRA Brazil 18:00 Švajcarska SUI BRA Brazil 12:00 Kostarika CRC SER Srbija 18:00 Švajcarska SUI SUI Švajcarska 18:00 Kostarika CRC SER Srbija 18:00 Brazil BRA Group F Country W D L GD Pts GER Nemačka 0 0 0 0 0 MEX Meksiko 0 0 0 0 0 SWE Švedska 0 0 0 0 0 KOR Republika Koreja 0 0 0 0 0 GER Nemačka 15:00 Meksiko MEX SWE Švedska 12:00 Republika Koreja KOR KOR Republika Koreja 15:00 Meksiko MEX GER Nemačka 18:00 Švedska SWE KOR Republika Koreja 14:00 Nemačka GER MEX Meksiko 14:00 Švedska SWE Group G Country W D L GD Pts BEL Belgija 0 0 0 0 0 PAN Panama 0 0 0 0 0 TUN Tunis 0 0 0 0 0 ENG England 0 0 0 0 0 BEL Belgija 15:00 Panama PAN TUN Tunis 18:00 England ENG BEL Belgija 12:00 Tunis TUN ENG England 12:00 Panama PAN PAN Panama 18:00 Tunis TUN ENG England 18:00 Belgija BEL Group H Country W D L GD Pts POL Poljska 0 0 0 0 0 SEN Senegal 0 0 0 0 0 COL Kolumbija 0 0 0 0 0 JPN Japan 0 0 0 0 0 COL Kolumbija 12:00 Japan JPN POL Poljska 15:00 Senegal SEN JPN Japan 15:00 Senegal SEN POL Poljska 18:00 Kolumbija COL SEN Senegal 14:00 Kolumbija COL JPN Japan 14:00 Poljska POL

Knockout Stage Round of 16 C1 Group C winner 14:00 Group D second place D2 A1 Group A winner 18:00 Group B second place B2 B1 Group B winner 14:00 Group A second place A2 D1 Group D winner 18:00 Group C second place C2 E1 Group E winner 14:00 Group F second place F2 G1 Group G winner 18:00 Group H second place H2 F1 Group F winner 14:00 Group E second place E2 H1 Group H winner 18:00 Group G second place G2 Quarter-final QF1 Quarter-finalist 1 14:00 Quarter-finalist 2 QF2 QF5 Quarter-finalist 5 18:00 Quarter-finalist 6 QF6 QF7 Quarter-finalist 7 14:00 Quarter-finalist 8 QF8 QF3 Quarter-finalist 3 18:00 Quarter-finalist 4 QF4 Semi-final SF1 Semi-Finalist 1 18:00 Semi-Finalist 2 SF2 SF3 Semi-Finalist 3 18:00 Semi-Finalist 4 SF4 3rd/4th play-offs PO1 3rd Place Play Off 1 14:00 3rd Place Play Off 2 PO2 Final F1 Finalist 1 15:00 Finalist 2 F2

