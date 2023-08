අනුල ද සිල්වා: ස්ත්‍රී ශක්තිය වෙනුවෙන් සාහිත්‍ය කෘති 125ක් ලියූ විශිෂ්ට ලේඛිකාව

ආරම්භය

සිංහල පුවත්පතක කොටස් වශයෙන් පළවූ පළමු නවකතාව

මාර්ටින් වික්‍රමසිංහයන්ගේ ආභාසය

ලේඛන දිවිය

උන්මත්තකයෝ, අහස් මාලිගා, මංජේශ්වරී, මහා මුහුද මමයි, ආදරය බලා හිඳී, ආදරය සමුගනී, ආවර්ජනා, කොරෝනා වාට්ටුව වැනි ජනප්‍රිය නවකතා 100කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහ දෙවියන්ගේ අඩවිය (Not without my Daughter), තුන්වෙනි බිරිඳ (Third Wife), පිළිකා වාට්ටුව (Cancer Word), තිබ්බත දියණිය (Daughter of Tibbatha), තිත්ත කෝපි (Bitter Berry), පෙරා ගත් මල් පැණි (Nectar in a Sieve) වැනි පරිවර්තන රැසක් ද ඇය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.