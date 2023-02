අරගලය මර්දනය කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා රජය මානව හිමිකම් උල්ලංඝණය කළ බවට මානව හිමිකම් සදහා වන ජාත්‍යන්තර සම්මේලනයෙන් චෝදනා

පැයකට පෙර

“Anatomy of a crackdown - The repression of Sri Lanka’s aragalaya protest movement,” නමැති එම වාර්තාව පිටු 60කින් සමන්විතය.