මැන්හැටන් ව්‍යාපෘතිය: සැබෑ රොබර්ට් ඕපන්හයිමර් යනු කවුද?

පැයකට පෙර

මෙම මහා භයානක සොයා ගැනීම මධ්‍යයේ වුව ද, ඕපන්හයිමර් ඔහුගේ වයස 20 ගණන්වල දී පුරෝකථනය කළ "කඳුලින් බරවුණු මුහුණක් පෙන්වන පුද්ගලයා" ජීවමාන කළේ ය. "ට්‍රිනිටි" පරීක්ෂණයේ නම පැමිණ ඇත්තේ, ජෝන් ඩන්ගේ කවියක් වන Batter my heart, three-person'd God තුළින්යැ යි සැලකේ: "That I may rise and stand, o'erthrow me, and bend/Your force to break, blow, burn, and make me new." ඔහුට ඩන්ගේ සාහිත්‍යය හඳුන්වා දුන්, ඔහු ආදරයෙන් බැඳී සිටි බවට ඇතැමුන් සිතන ජීන් ටැට්ලොක්, පරීක්ෂණයට පෙර වසරේ සියදිවි නසාගෙන තිබුණි. ඕපන්හයිමර්ගේ නිර්මාණාත්මක චින්තනයේත්, ආදරය සහ දුක පිළිබඳව ඔහු තුළ වූ අවබෝධයෙත් සලකුණු බෝම්බ ව්‍යාපෘතියේ සෑම තැනක ම දැකගත හැකිය. ඇතැම් විට එය ජෙනරාල් ග්‍රෝව්ස් ප්‍රොජෙක්ට් Yහි රැකියාව සඳහා ඕපන්හයිමර් තෝරා ගැනීමට සිදු කළ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ දී ඔහු විසින් හඳුනා ගන්නා ලද අභිලාෂය විය හැකි ය; නැතහොත් එය, ඔහුගේ අවස්ථාවට උචිත පරිදි හැඩගැසීමේ හැකියාව භාවිතකර ඒ මොහොතේදී ඔහු විසින් ආරෝපණය කර ගන්නා ලද දැඩි අභිලාෂකාමීත්වය විය හැකි ය. බෝම්බය නිර්මාණය වූයේ පර්යේෂණවල ප්‍රතිඵල නිසා සේ ම, බෝම්බය යථාර්ථයක් බවට පත් කළ හැකිවෙකු ලෙස තමා දෙස බැලීමට ඕපන්හයිමර් තුළ වූ හැකියාව ද නිසා ය.