හකුරු:දකුණු ආසියාවේ අමරස බඳු සියලු රෝ දුක් දොස් නසන ඔසුව

මිනිත්තු 56 පෙර

පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අඩංගු දේශීය නිධානය

මලයා අර්ධද්වීපය සහ බුරුමය හරහා ක්‍රි.පූ. 6000දී පමණ ඉන්දියානු උපමහද්වීපයට හඳුන්වා දුන් බවට විශ්වාස කෙරෙන උක්, "අඩු භූමි ප්‍රමාණයක් යොදා ගෙන වගා කර මනුෂ්‍ය ශරීරයට ශක්තිය ලබා ගත හැකි ලාභදායි ම ආහාර වර්ගයක්," යැයි ඒ සී බාන්ස් ඔහුගේ 'Agriculture of the sugar-cane' නම් ග්‍රන්ථයේ සඳහන් කරයි. උක් වර්ග සිය ගණනක් වගා කරන ඉන්දියාව, ලෝකයේ හකුරුවලින් 70%කට වඩා නිෂ්පාදනය කරයි. ඉන්දියාව, පකිස්තානය සහ බංගලාදේශය, බෙදී වෙන් වී යාමට පෙර එකිනෙක හා බැඳී තිබුණු ඉතිහාසය කලාපය පුරා පුළුල්ව පැතිරී ඇති හකුරු නිෂ්පාදනය සහ පරිභෝජනයට හේතුවකි.

පැණි රස මෙන් ම කුළුබඩුවලින් රස ගැන්වූ සැර දකුණු ආසියානු ආහාර වර්ගවල දැකිය හැකි පොදු ලක්ෂණය නම්, හකුරු රසය යැයි පවසන ආහාර විද්‍යාඥ හැරල්ඩ් මැක්ගී සිය 'On Food And Cooking: The Science And Lore Of The Kitchen' ග්‍රන්ථයේ උක් සීනිවල ඇති "තියුණු, වයින් වැනි පුසුඹ ඉන්දියානු, තායි, බුරුම සහ අනෙකුත් දකුණු ආසියානු සහ අප්‍රිකානු ආහාරවල රසයට දායක වන්නේ කෙසේ ද," යන්න පැහැදිලි කරයි.