ලෝකයේ වේදනාව විදහාපාන වීදි සිතුවම්

බිතු සිතුවම්වල තාවකාලික ගුණාත්මකභාවයක් මෙන් ම කල්පවත්නා බලයක් ද රැඳී තිබේ. The City Beneath: A Century of Los Angeles Graffiti නමැති ග්‍රන්ථයේ කතුවරිය යන සූසන් ඒ. ෆිලිප්ස් ලොස් ඇන්ජලීස් ටයිම්ස් පුවත්පතේ පළකළ ලිපියක් මඟින් තර්ක කළේ, "දේශපාලනික බිතුසිතුවම් කියන්නේ පළාත් පාලන ආයතන සහ පොලිසිය වීදි වසා දැමීමට උත්සහ දරන පසුබිමක නාගරික අවකාශය භාවිත කිරීම සඳහා කරන තීරණාත්මක මැදිහත්වීමක්. විරෝධතා විසුරුවා හැරීමෙන් පසුව පවා ඔවුන්ගේ සාමූහික හඬට සාක්ෂියක් ලෙස සිතුවම් ඉතිරි වෙනවා. සිතුවම් ඉක්මනින් සෝදා හැරිය හැකි වුවත්, ඉතිහාසයේ කොටසක් බවට පත්වීම වැළැක්විය නොහැකියි."

සාධාරණ කෝපය

You Are Enough නමැති සිතුවම තවත් එවැනි නිර්මාණයකි. ඉන් ප්‍රබෝධවත් නූතන කාන්තාව නිරූපණය කරයි. 18 වන සියවසේ බටහිර අප්‍රිකාවේ උපත ලද ලේඛකයෙකු වූ ඕලෝඩා ඉක්වියානෝගේ බිතුසිතුවමක් බෙල්ෆාස්ට්හි නිර්මාණය කර තිබේ; ඉක්වියානෝ පාසල් විෂය නිර්දේශයට ඇතුළත් විය යුතු වුව ද, මෙම සිතුවම හරහා ඔහු පිළිබඳව සමාජයීය අධ්‍යාපනයක් ලැබේ.