Contains Strong Language:එක්සත් රාජධානියේ 'දැවැන්ත ම සාහිත්‍ය උළෙලකට' ඇරයුම් ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික කිවිඳිය

එක්සත් රාජධානියේ පැවැත්වෙන දැවැන්ත ම කාව්‍ය සහ නිරූපණ සාහිත්‍ය උළෙලක් වන බීබීසීහි Contains Strong Language 2023 නියෝජනය කිරීමේ ගෞරවණීය අවස්ථාව ශ්‍රී ලාංකික කිවිඳියක වන රම්‍යා ජීරසිංහට හිමි වී තිබේ.

Contains Strong Language සාහිත්‍ය උළෙල යනු කුමක් ද?

රම්‍යා ජීරසිංහ යනු කවුද?

2009 වසරේ දී ඇය එක්සත් රාජධානියේ ගාර්ඩියන් ඔරේන්ජ් ෆර්ස්ට් වර්ඩ්ස් (Guardian Orange First Words Prize) සම්මාන උළෙලේ සම දෙවන ස්ථානය හිමිකර ගත්තා ය.

පසුව, 2011 වසරේ දී ඇය රචනා කළ 'There’s an Island in the Bone' කාව්‍ය සංග්‍රහයට සම රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය හිමිවිය.