ශ්‍රී ලංකාවේ වාර්ෂික අඩුබර උපත් ප්‍රමාණය 14.6%ක් දක්වා ඉහළට

මිනිත්තු 10 පෙර

ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය

"Foregoing Meals to Make - do: The impact of Sri Lankan's economic crisis on maternal nutrition" ලෙස නම් කර ඇති එම වාර්තාව 2022 දී එම ආයතනයෙන් නිකුත් කළ "We are near total breakdown" වාර්තාවේ පසු විපරමකි. මෙම වාර්තාවෙන් තොටලඟ, මට්ටක්කුලිය හා දෙමටගොඩ ආශ්‍රිතව ජීවත්වන අඩු ආදායම්ලාභී ගැබිණි හා කිරිදෙන මවුවරුන් පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් සිදු කර තිබේ.