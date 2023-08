ලන්දේසින් ගෙන ගිය කෞතුක වස්තු නැවතත් ශ්‍රී ලංකාවට

යටත්විජිත කෞතුක භාණ්ඩ නැවත භාරදීමේ රැල්ල

ලංකාවට නැවත ලැබෙන කෞතුක භාණ්ඩ මොනවාද?

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Ministry of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs

භාණ්ඩ නැවත ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීම පිළිබඳ ගිවිසුම් දෙකක් අත්සන් කෙරේ

"මම විශේෂයෙන් ම යටත් විජිත සන්දර්භයක් සහිත සංස්කෘතික භාණ්ඩ නැවත ලබාදීම පිළිබඳ ලන්දේසි උපදේශක කමිටුවට (The Dutch Advisory Committee on Returning of Cultural Objects from Colonial context) ස්තූතිවන්ත වෙනවා. ඔබ මේ සඳහා කොළ එළියක් ඉක්මනින්ම ලබා දුන්නේ නැතිනම් තවමත් අපට ඒවා ගෙන්වා ගන්න හැකි වෙන්නේ නෑ," හෙතෙම කියා සිටියේය.