බාර්බි චිත්‍රපටයේ රයන් ගොස්ලින්ට සැබවින් ම ඔස්කාර් සම්මානයක් දිනාගත හැකි ද?

'හිම්බෝ' චරිතයට පෙරළියක්

ගොස්ලින්ගේ රංගනය මෙතරම් සුවිශේෂී වන්නේ, ඔහු අඳුරු ස්වභාවයක් ගන්නා චිත්‍රපට හා සම්බන්ධ නළුවෙකු වීම නිසා ය; කල්පනාවෙහි ගිළුණු, විවිධ පීඩාවන්ගෙන් පසුවන චරිත රඟ දැක්වූ Drive සහ A Place Beyond the Pines චිත්‍රපට මෙන් ම, සමාජයෙන් කොන්වී විවිධ ඇබ්බැහිවීම් සමග අරගල කරන පිරිමින්ගේ චරිත ඇතුළත් Blue Valentine සහ Half Nelson ආදී චිත්‍රපට ඒවා අතර වෙයි. ඔහුට එතරම් බැරෑරුම් නොවන සැහැල්ලු චරිත සහ විනෝදාත්මක චරිත නිරූපණය කිරීමේ හැකියාව ද ඇත. රෝමාන්තික-ප්‍රහසන චිත්‍රපට වන Crazy Stupid Love සහ ගැයුම් රැඟුම්වලින් පිරි La La Landහි මෙන් ම, එතරම් ජනප්‍රිය නොවුණු ප්‍රහසන-ත්‍රාසජනක චිත්‍රපටයක් වන The Nice Guys යන චිත්‍රපට තුළ ඔහු එය ඉතා දක්ෂ ලෙස පිළිබිඹු කර තිබේ. නමුත් ඔහු කිසි දිනෙක මෙතරම් විනෝදකාමී වී නැත.

හාස්‍යෝත්පාදන සිනමාව සම්මානයට පාත්‍ර වනවා ද?

ඔහුට ජයග්‍රහණය කළ හැකි යැයි සිතීම ෆැන්ටසියක් ද? ඉතිහාසය පෙන්නුම් කරන්නේ, චිත්තවේගීයව නිර්මාණය කරන ලද නාට්‍යානුසාරී සහ චරිතාපදාන චිත්‍රපටවල නළු නිළියන් සමග ඇති සටනේ දී, My Cousin Vinny චිත්‍රපටයේ මරිසා ටෝමයි සහ As Good As It Getsහි ජැක් නිකල්සන් හැරුණුකල ඔස්කාර් සම්මාන උළෙලක දී හාස්‍යෝත්පාදන චිත්‍රපටවල රංගනයෙන් දායක වන නළු නිළියන් සාර්ථක වී ඇත්තේ කලාතුරකින් බව ය. විකට චරිත වෙනුවෙන් සම්මාන දිනූ නළු නිළියන් අතරින් ගොස්ලින් වැනි හාස්‍යජනක, අතිශයෝක්තියෙන් පිරුණු සහ බුද්ධිහීන චරිත රංගනයන් ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ස්වල්ප දෙනෙකි. නැවතත් බාබන්හයිමර්, එනම්, එක ම දිනයේ නිකුත් වූ බාර්බි චිත්‍රපටය සහ න්‍යෂ්ටික බෝම්බය නිපදවීම ගැන කියැවෙන ක්‍රිස්ටෝෆර් නෝලන්ගේ ඕපන්හයිමර් චිත්‍රපට අතර බොක්ස් ඔෆිස් සටන ලොව පුරා අවධානයට ලක් වී තිබේ. නොඑසේ නම්, ඒ චිත්‍රපට ද්විත්වයම විවිධ අංශ ඔස්සේ නිර්දේශිත සම්මාන ලැයිස්තුවට ඇතුළුවනු ඇතැ යි ඇකඩමි සම්මාන උළෙලේ චිත්‍රපට වෙනුවෙන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන පිරිස කැමැත්තෙන් සිටිනවා විය හැකි ය.