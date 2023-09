ප්‍රේක්ෂක ආදරය දිනු හැරී පොටර් හි 'මහාචාර්ය ඩම්බල්ඩෝර්' අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

'ටිකක් මහතයි'

දහසයවන ශතවර්ෂයේ ස්කොට්ලන්තය පසුබිම්කර ගත් බීබීසී රූපවාහිනී කතා මාලාවක් වන The Borderersහි ඔහුගේ අද්විතීය රංගනය දුටු කබී බ්‍රෝකලී, ජේම්ස් බොන්ඩ් කතා මාලාවට ෂෝන් කොනරි සමුදීමට ගත් තීරණයත් සමග එහි නව චිත්‍රපටය වූ On her Majesty's Secret Service සඳහා තිර පරීක්ෂණයකට සහභාගී වන ලෙස ඔහුගෙන් ඉල්ලා සිටියේ ය.

ෆැන්ටසි ලෝකයක්

ඔහු 1989 වසරේ දී පීටර් ග්‍රීන්වේගේ අඳුරු, අපරාධ ප්‍රහසන චිත්‍රපටයක් වන The Cook, the Thief His Wife & Her Lover හි ප්‍රචණ්ඩ මැරයෙකු වන ඇල්බට් ස්පයිකා ලෙස රඟපෑ අතර, සහ 1990 දශකය පුරාවට ම තවත් ප්‍රධාන චිත්‍රපට භූමිකා ගණනාවකට සම්බන්ධ විය. ඒවා අතර ඔහු රොබින් විලියම්ස් සමග රංගනයෙන් දායක වුණු Toys මෙන් ම, Plunkett & Macleane, Sleepy Hollow සහ Gosford Park විය.