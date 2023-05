John Wick, Close, EO: 2023 වසරේ මෙතෙක් නිකුත් වූ හොඳ ම චිත්‍රපට අතරින් අටක්

1. Saint Omer

2. Close

John Wick: Chapter 4

4. Holy Spider

අලි අබ්බාසිගේ Holy Spider චිත්‍රපටය 2000 සහ 2001 වසරවලදී ඉරානයේ ශුද්ධ නගරයක් වන මාෂාඩ්හි ලිංගික ශ්‍රමිකයින් 16 දෙනෙකු ඝාතනය කළ විවාහක ඉදිකිරීම්කරුවෙකුගේ (මෙඩී බාහිස්ටානි) සත්‍ය කතාව ඇසුරෙන් නිර්මාණය කර තිබේ. එම ඝාතන පිළිබඳව විමර්ශනය කරන මාධ්‍යවේදිනිය ලෙස කාන් සිනමා උළෙලේදී හොඳ ම නිළියට හිමි සම්මානයෙන් පිදුම් ලද සාර් අමීර් ඊබ්‍රහීමි රංගනයෙන් දායක වන අතර Silence of the Lambs සහ අනෙක් දාම ඝාතන අලලා නිර්මාණය වුණු චිත්‍රපටවලට සමානකමක් එහි ඇතැයි බැලූ බැල්මට පෙනී යා හැකි ය. හද කුපිත කරවන සිදු වීම නම්, ඇතැම් පුරවැසියන් සහ දේශපාලනඥයින් මෙම ඝාතකයා සදාචාරාත්මක වටිනාකම් ප්‍රවර්ධනය කරන ව්‍යාපාරයක් මෙහෙයවන දේශීය වීරයෙකු ලෙස දැකීම ය. පොදු ත්‍රාසජනක සිදුවීම් පසෙක ලා බැලූ විට Holy Spider යනු, මහ්සා අමීනි විරෝධතාවලට ඉක්බිතිව වඩා ත් හොඳින් පෙනෙන්නට තිබෙන සමාජය පුරා පුළුල් ලෙස පැතිරී ඇති කාන්තාවන් කෙරෙහි ඇති වෛරය පිළිබඳ සොයා බැලීමකි.

5. The Worst Ones

ඇතැම් විට වෘත්තීය නොවන නළු නිළියන් තිරය මත අතිශයින් අස්වාභාවික ලෙස පෙනිය හැකි නමුත් උතුරු ප්‍රංශයේ පහසුකම්වලින් හීන අසල්වැසි ප්‍රදේශයක ළමුන් සහ යෞවනයන් පිළිබඳව කියැවෙන මෙම තියුණු, බැරෑරුම් නමුත් සියුම් චිත්‍රපටය එය අසත්‍යයක් බවට පත් කරයි. චිත්‍රපටයක් තුළ ඇති තවත් චිත්‍රපටයක් වන මෙහි කතාවස්තුව ගොඩනැගී ඇත්තේ, තිරය මත තම ජීවිතයේ කතා ප්‍රබන්ධ ලෙස ඉදිරිපත් කරන සැබෑ සිසු සිසුවියන් පිරිසක් වටා ය. රංගනයෙන් දායක වන දරුවන් වෙත එල්ල වී ඇති නරක නාමය උපහාසාත්මක ලෙස චිත්‍රපටයේ නම සඳහා යොදා ගන්නා හිටපු රංඟන අධ්‍යක්ෂකවරුන් වන ලීස් අකෝකා සහ රොමාන් ගුරෙට් යන අධ්‍යක්ෂවරුන්, The Worst Ones චිත්‍රපටය නිර්මාණය කිරීමේදී යොදාගත් ක්‍රියාවලිය සැබවින් ම එය වේ. සහජයෙන් ම ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණය දිනා ගැනීමට හැකියාවත් ඇති මෙම චිත්‍රපටයේ රඟ දක්වන දරුවන් දෙදෙනා සහ නව යොවුන් වියේ පසුවන දරුවන් දෙදෙනා ඔවුන්ව මෙහෙයවන අනුකම්පා විරහිත, මැදිවියේ මිනිසා සමග ගනුදෙනු කරන විට හා සිනාසෙන විට සිත් ඇදගන්නාසුලු බවක් ගනී. පසුගිය වසරේ කාන් සිනමා උළෙලේදී Un Certain Regard අංශයේ ඉහළ ම ත්‍යාගය දිනාගත් The Worst Ones චිත්‍රපටය ඕනෑවට වඩා කලාත්මක බවක් පෙන්වීමට උත්සහ නොකළ ද සැබෑ පුද්ගලයින් රූගත කිරීමේදී සිදුවන සූරාකෑම සහ ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතවලට සිදු වන හානිය පිළිබඳව අවධානයට ලක් කරන චිත්‍රපටයක් බවට පත් වේ.