''මට කන් ඇහෙනවා අඩුයි ... කතා කරන්න අමාරුයි. ඒ වුණාට කප් එක ගෙනාවා. මගේ බලාපොරොත්තුව ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කිරීම."

ඉහත දැක්වෙන්නේ විස්සයි විස්ස ශ්‍රවණාබාධිත ලෝක කුසලානය ශ්‍රී ලංකාව වෙත දිනා දුන් ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රවණාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක ගිමදු ලක්රු මැල්කම් පළ කළ අදහසකි.

2018 T 20 ශ්‍රවණාබාධිත ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ දී තරග හතකට සහභාගි වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉන් තරග හයක්ම ජය ගත්තේය. එහිදී තරග තුනක වීරයා (Man of the match) මෙන්ම සමස්ත තරගාවලියේ වීරයා (Man of the series) බවට පත් වූයේ ගිමදු ලක්රු මැල්කම්ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ නාමය ලොවට ගෙන ගිය මේ ක්‍රිකට් තරුව සොයා බීබීසී සිංහල සේවය අම්බලන්ගොඩ හෙප්පුමුල්ලට ගියේ ඒ අනුවය.

පුංචි සංධියේ පටන් මැල්කම් සිය මිතුරන් සමග ක්‍රීඩාවේ නිරතව ඇත්තේ හෙප්පුමුල්ල වෙරළේය. මහ සයුර දෙසින් හමන සුළං සහ වෙරළේ වැලි නිසා පන්දු යැවීම, පන්දු රැකීම හා නිවැරදි එල්ලයට පහරදීම විශාල අභියෝගයක් වූවා විය යුතුය. නමුත් එකී පරිසරය ලෝක කුසලානයක් දිනාගත් කණ්ඩායමක නායකයෙකු බිහි කිරීමට අවශ්‍ය පදනම සකස්කර තිබේ.

මැල්කම්ට යම් තරමකට හඬ ශ්‍රවණය කර ගැනීමට හැකියාව ඇති බැවින් ඔහුට කතා කළ හැක.

තමාට පුහුණුවීම් සඳහා නිතර කොළඹ යාමට සිදුවන බැවින් ඒ අවටින් නවාතැන් පහසුකම් ලැබෙන්නේ නම් එය පහසුවක් වනු ඇති බව මැල්කම් කියා සිටී.

ලෝක කුසලානයක් දිනා ගැනීම දක්වා වූ ගමන ගිරි දුර්ග සහිත අතිශය දුෂ්කර ගමනක් වූ බව ගිමදු ලක්රු මැල්කම්ගේ මව කියා සිටියේ අතීත අත්දැකීම් සිහිපත් කරමිනි.

අම්බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන පාසලක පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වීම සඳහා තම දරුවා සුදුසුකම් සපුරා තිබුණ ද ශ්‍රවණාබාධිත තත්වය නිසා දරුවා ඇතුළත් කරගැනීම විදුහල්පතිවරයා ප්‍රතික්ෂේප කළ බව මැල්කම්ගේ මව එස් ඩී ප්‍රියානි හේමලතා පවසන්නීය.

ඉන් පසු ඔහු වතුගෙදර සිරි අබේතිස්ස විද්‍යාලයට ඇතුළත් කර ඇති අතර අම්බලන්ගොඩ සිංහ ක්‍රීඩා සමාජයට ඇතුළත්වී ක්‍රිකට් පුහුණුවීම්වල යෙදීමට එවක ඔහුට අවස්ථාව උදා වී තිබේ. ශ්‍රවණාබාධිත වුවත් දක්ෂතා දැක්වීම නිසා සිංහ ක්‍රීඩා සමාජයේ පුහුණුකරුගේ මැදිහත්වීම මත මැල්කම්ට බලපිටිය සිද්ධාර්ථ මහා විද්‍යාලයට ඇතුළත්වී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිරත වීමට අවස්ථාව ලැබී ඇත්තේ ඒ අනුවය.

"අවුරුදු එකහමාරේදී තමයි පුතාගේ ආබාධ තත්ත්වය හඳුනා ගත්තේ. මට ඒ වෙලාවේ දරාගන්න බැරි දුකක් ඇති වුණා. මම කල්පනා කළා මොනවද මෙයා ගැන ඉදිරි අනාගතයේදී කරන්නේ කියල. අද මට ගොඩක් සතුටුයි. කන් ඇහෙන්නැති ළමයා මුලු ලෝකයක් දැනගත්තම අම්මා කෙනෙක් වශයෙන් මට ගොඩාක් සතුටුයි," යනුවෙන් මැල්කම්ගේ මව කියා සිටියේ සිනහමුසු මුවිනි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රවණාබාධිත දරුවන්ට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිරත වීම සඳහා අද වනවිට අවස්ථාව උදා වී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රවණාබාධිත ක්‍රිකට් සංගමයේ මැදිහත්වීම මතය. ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රවණාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ ජයලත් අපොන්සුය.

බොහෝ විට පුහුණුවීම් කටයුතු මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගනයේ සිදු කෙරෙන අතර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අනුග්‍රහය මත ඇතැම් අවස්ථාවල කොළඹ නගරයේ ක්‍රීඩාංගන ද පුහුණුවීම් සඳහා යොදා ගැනේ. සිය සංගමයේ දිස්ත්‍රික් ශාඛා හරහා දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් හඳුනාගනු ලබන බව ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රවණාබාධිත ක්‍රිකට් සංගමය පවසයි. කණ්ඩායමට ඇතුළත් කෙරෙන අවසන් සංචිතය සඳහා ක්‍රීඩකයන් තෝරා ගනු ලබන්නේ පැරා ඔලිම්පික් කමිටුවේ තේරීම් කමිටුව විසිනි.

''අපි ලෝක කුසලානයක් ගෙනවා. මගේ ඊළඟ ප්ලෑන් එක මේ ශ්‍රවණාබාධිත ටීම් එකේ කෙනෙක් අපේ නැෂනල් ටීම් එකට ඇතුළත් කරන එක," යනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රවණාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ජයලත් අපෝන්සු පැවසීය. ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ ශ්‍රවණාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක මැල්කම් කෙරෙහි එවැනි බලාපොරොත්තුවක් තැබිය හැකි බවය.

''මං හිතන්නේ අපේ කැප්ටන් මැල්කම්ව නැෂනල් ටීම් ගස්සන්න පුළුවන්. ලේෆ්ට් ආම් බෝලර් හේරත් ගියානේ. මෙයා හොඳ ස්පිනර් කෙනෙක්. හොඳ ෆීල්ඩින්. හොඳ බැටින්. ඉන්දියාවේ විචාරකයෝ කිවුවේ සනත් ජයසූරිය කියල මෙයාට. ඒ තරම් හොඳ හයියෙන් ගැහුවේ,'' යනුවෙන් ඔහු පැවසීය.

වසර විස්සකට වැඩි කාලයක් තමා මුදලක් බලාපොරොත්තු නොවී ගත් මේ උත්සාහයේදී දරුවන්ට මුදල් තිලිණ, රැකියා, නිවාස වැනි පහසුකම් ලැබීම මෙන්ම ඔහුන්ගේ වටිනාකම රටට දැනගැනීමට ලැබීම පිළිබඳවත් සතුටුවන බවද ඔහු කියා සිටියේය.

ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රවණාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ තවත් බලාපොරොත්තු තැබිය හැකි තරු තුනක් හඳුනාගෙන ඇත. ඒ කලීප් (යාපනය), රාජිත අසංක (හම්බන්තොට), සහ තාරක සම්පත් (ගාල්ල) ඔවුන් තිදෙනාය. ශ්‍රවණාබාධිත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ දක්ෂතා අගයමින් ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් ද පුහුණුකරුවෙකු ලබා දී ඇත. එමෙන්ම මුදල් තිලිණ සහ නිවාස ලබාදීමක් ගැන ද දැනුම් දී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රවණාබාධිත ක්‍රිකට් සංගමයේ සභාපතිනි අනුලා රංජනී සඳහන් කළාය.

''දැනටමත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් දැනුම් දීලා තිබෙනවා අපිට 23 පහළ කණ්ඩායමක් හදන්න කියලා. ජනවාරි ඉඳන් ඒ සඳහා පුහුණු සැසි පවත්වන්න කාලසටහන් හදල තියෙන්නේ. අපේ බලාපොරොත්තුව තමයි සැඟවුණු ක්‍රීඩකයන් සොයා ගැනීම,'' යනුවෙන් ඇය වැඩිදුරටත් පැවසුවා ය.

මේ කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් ශ්‍රවණාබාධිත වුවද ඔවුන් ක්‍රීඩා කරනු ලබන්නේ ද ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් අනුගමනය කළ යුතු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ නීතිරීතිවලට අනුවය. එකම වෙනස මොවුන් ශ්‍රවණාබාධිත වීම පමණි.

පන්දුව යන්තම් පිත්තේ ගෑවී පන්දු රකින්නා අතට පත්වෙන අවස්ථාවේ දී (tip catch) ශ්‍රවණාබාධිත නිසා මොවුන්ට ශබ්දය ඇසෙන්නේ නැත. එබැවින් ඔවුන් පන්දුව පිත්ත ලගින් යනවිට නිතර විනිසුරුවන්ගෙන් අභියාචනා කිරීමට පුරුදුවී සිටින බව පුහුණුකරුවෝ පවසති. එමෙන්ම මේ ක්‍රීඩකයන් මුහුණ දෙන තවත් ගැටලුවක් වන්නේ ලකුණු සඳහා පැති මාරු වනවිට තණතිල්ල මැදදී අදහස් හුවමාරු කර නොගැනීම නිසා දුවද්දී දැවීයාමේ අවස්ථා වලට (run out) ලක්වීමය. කෙසේ වෙතත් එම බාධා මැඩගෙන ඉතා උනන්දුවන් ඔවුන් ක්‍රීඩාවේ නිරත වීම මෙන්ම ලෝක කුසලානයක් ශ්‍රී ලංකාවට දිනා දෙමින් මවුබිමට කීර්තියක් අත්කරදීම අගයකළ යුතුව තිබේ.