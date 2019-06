Image caption පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර

2018 වසරේ ඔක්තෝබර් මස 23 වන දා පැවති ආරක්ෂක කවුන්සිලය රැස්වීමෙන් අනතුරුව පැවති රැස්වීම් සඳහා තමන් සහභාගි විය යුතු නැතැයි ජනාධිපතිවරයා දැන්වූ බව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ එවක ලේකම් කපිල වෛද්‍යරත්න තමන්ට දැනුම් දුන් බව පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර පවසයි.

ඔහු ඒ බව කියා සිටියේ පාස්කු ඉරිදා එල්ල වූ මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කෙරෙන පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව ඉදිරියේ බ්‍රහස්පතින්දා (ජුනි 06) ප්‍රකාශයක් ලබා දෙමින්ය.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහු කාරක සභා සාමාජිකයින් හමුවේ දැක්වූ අදහස් මෙසේය.

පූජිත් ජයසුන්දර:

"ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට මට ආරක්ෂක මණ්ඩලයට සහභාගි වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ කියන උපදේශය මට ලැබුණා."

ප්‍රශ්නය:

"කාගෙන් ද ලැබුණේ? ලිඛිතව ද? වාචිකව ද?"

පූජිත් ජයසුන්දර:

"වාචිකව ලැබුණා. එවකට ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ ලේකම්තුමා වශයෙන් හිටියේ කපිල වෛද්‍යරත්න මහත්මයා."

"මට දැනුම් දීමක් කරලා තිබුණේ නැහැ එදා. ඒ නිසා මම විමසීමක් කළා, එතුමාගෙන්. සර් අද ආරක්ෂක කවුන්සිලය තියෙනවා නේද කියලා. ඔව් තියෙනවා කිව්වා. මං කිව්වා දැන් හතර හමාරත් පහුවේගන යනවා, මට නම් තවම දැනුම් දුන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට මට දැන ගන්න ලැබුණා එතුමාගේ වචනවලින් ම කිව්වොත්, 'Sorry Pujith, I didn't want to embarrass you. As you ask from me this is what happened. HE (His Excellency) told me not to tell you. (සමාවෙන්න පූජිත්. මට ඔබ අපහසුතාවට පත් කිරීමට අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. ඔබ අහපු නිසයි කියන්නේ. HE කිව්වා ඔබට කියන්න එපා කියලා)

ප්‍රශ්නය:

"HE කිව්වේ කවුද?"

පූජිත් ජයසුන්දර:

"ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා."

තවත් තොරතුරු බලාපොරොත්තු වන්න.

