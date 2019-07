පුන් පෝදා රූමස්සල 'සෙල්ෆි' මරණයේ කතාව

Image caption රූමස්සල දර්ශනයක්

සෙල්ෆි (selfie) මෑතදී සිංහල භාෂාවට එක්වූ වචනයකි.

එය ඉතා වේගයෙන් ලොව පුරාම ජනප්‍රිය වූ වචනයක් ලෙස ද හඳුන්වා දිය හැකිය.

'ස්මාර්ට්' ජංගම දුරකථන භාවිත කරන බොහෝ දෙනා ඔවුන්ගේ දෛනික ජීවිතයේ විවිධ අවස්ථා 'සෙල්ෆි' ගත කරන අතර, මේ වනවිට එය තවත් මාතෘකාවක් බවට පත්ව ඇත්තේ 'සෙල්ෆි ගැනීමට' ගොස් අකාලයේ තරුණ ජිවිත කීපයක් ම අහිමිවීම හේතුවෙනි.

'සෙල්ෆි කතාව' අළුත් වූයේ පසුගිය අඟහරුවාදාට යෙදුන ඇසළ පොහොය දින (ජූලි 16) ගාල්ල උණවටුන රූමස්සල මුහුද අසල පිහිටි ගලක් මත නැග සෙල්ෆි ඡයාරූපයක් ගැනීමට ගිය තරුණයන් දෙදෙනකු මියයාමේ සිද්ධියත් සමගය.

ඉන් පෙර පසුගිය පොසොන් පෝදාත් (ජුනි 16) රූමස්සල මුහුද අසල 'සෙල්ෆි' ගැනීමට ගිය දෙදෙනකුට ඔවුන්ගේ ජීවිතවලින් වන්දි ගෙවීමට සිදුවිය.

මෙහි දෛවෝපගත කාරණයක් වන්නේ ජුනි මාස සහ ජුලි මස පොහොය දින දෙක තුළ එම මරණ වාර්තා වීමය.

'සෙල්ෆි' යන වචනය ප්‍රථම වතාවට මුද්‍රිත සහ විද්‍යුත් මාධ්‍යවල ප්‍රචාරය වීම ආරම්භ වන්නේ 2002 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මස 13 වෙනි දින පටන්ය. එම ආරම්භය සුදු වන්නේ එදින ඕස්ට්‍රේලියාවේ පැවති අන්තර්ජාල සංසදයේදීය. සෙල්ෆි යන වචනය එතැන් පටන්ලොව පුරා ව්‍යාප්ත වන්නට විය.

'Selfie' යන්න ඔක්ස්ෆර්ඩ් ශබ්ද කෝෂයේ හඳුන්වා ඇත්තේ "A photograph that one has taken of oneself, typically one taken with a smartphone or webcam and shared via social media" වශයෙනි.

"තමා විසින්ම ලබාගන්නා තමා ද පෙනී සිටින ඡායාරූපයක් මෙන්ම, බොහෝ විට ස්මාර්ට් ෆෝනයක් හෝ 'වෙබ්කැම්' මගින් ලබා ගනිමින් සමාජ මාධ්‍ය ජාලයේ පළ කරන ඡායාරූපයක්" යන්න එහි අදහසයි.

2013 වසරේ දී ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඉංග්‍රිසි ශබ්ද කෝෂයේ "වසරේ වචනය " බවට පත්වූයේ ද 'Selfie' යන්නය. ලොව බොහෝ වෙනත් භාෂාවන්හි මෙන්ම සිංහල භාෂාව තුළත් 'Selfie' යන ඉංග්‍රිසි වචනය එලෙසින්ම භාවිත කෙරෙයි.

Image caption රූමස්සල අනතුරින් පසුව

ජීවිත හතරක්

රූමස්සල ජපන් සාම චෛත්‍ය අසලින් පහළට ගමන් කිරීම සඳහා ගල් අතුරා තාර දමා ඇති අබලන් වූ මාර්ගයකින් මීටර 300 ක් පමණ පහළට ඇවිදගිය විට ජීවිත හතරක් බිලිගත් මුහුදට ඉහලින් පිහිටි ගල දැකගත හැකිය. එම හුදෙකලා ප්‍රදේශයට ඇතුල්වෙන කෙනෙකුට අසන්නට ලැබෙන්නේ මුහුදු රළ සහ මුහුදු ලිහිණි හඬ පමණි. ඈතින් ගාලු නගරය සහ ගාලු කොටු පවුර දර්ශනය වන අතර, දකුණු පැත්තෙන් ගාල්ල - මාතර ප්‍රධාන මාර්ගය දක්නට ලැබෙයි.

දැඩි පාළු බවක් සහිත එහි තරමක් ගුප්ත බවක් දක්නට ලැබෙන අතර,දක්ෂිණ නාවික හමුදා කඳවුරේ කිමිඳුම්කරුවන් ඇතුළු පිරිසක් ඇසල පෝයදා අනතුරට ලක්වූ තරුණයන්ගේ සිරුරු සෙවිමේ කටයුතුවල නිරතව සිටින අයුරු දක්නට ලැබිනි. එම තරුණයන්ගේ හිතවතුන්, මිතුරන් ඇතුළු ගම්වාසීන් කණ්ඩායමක් ද එහි රැඳී සිටියහ.

පසුගිය ජුනි මස 16 පොසොන් පොහොය දින රූමස්සල සාම චෛත්‍ය අසළ මුහුදේ ගල පරයක් මත සිට සෙල්ෆි ඡායාරූප ගනිමින් සිටියදී රල පහරකට හසුව දෙදෙනකු මුහුදට වැටී මියගිය අවස්ථාවේ අනතුරින් දිවි බේරාගත් ජේ.පී.ඩී. චලනි ජයමිණි යන අය මරණ පරීක්ෂණයේ දී සාක්කි දෙමින් මෙසේ ප්‍රකාශ කළාය.

"අපි ගල් උඩ ඉඳගෙන පොටෝ ගනිමින් සිටින විට හිතාගන්න බැරි විදියට එක පාරටම අපි පස් දෙනාම වැටුනා. මම ගල් අස්සේ හිරවෙලා සිටියා. හෂිණි අක්කා සහ ඉෂාර අයියා මුහුදේ සිට අපට අත වැනුවා. අපි කෑ ගැසුවා. එක පාරටම ඉෂාර අයියා පේන්නේ නැතිව ගියා. හෂිණි අක්කා පාවෙමින් තිබුනා."

පසුගිය ඇසළ පොහොය දින සිදු වූ ඛේදවාචකයේ දී උණවටුන රූමස්සලට ගිය තරුණයන් දෙදෙනෙකු ගලක් මත සිට සෙල්ෆි ඡායාරුපයක් ගනිමින් සිටියදී මුහුදට වැටී අතුරුදහන් වූ අතර ඔවුන්ගෙන් එක් අයකුගේ සිරුර හමු වූ බව ප්‍රකාශයට පත්කොට ඇත.

රූමස්සල ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ නොසැලකිල්ල නිසා මෙම අවාසනාවන්ත මරණ සිදු වූ බවය.

ආරක්ෂක උපදෙස් නොතකා

ප්‍රදේශවාසියකු වන ආර්.එච් ඊමන් අදහස් දක්වමින්,"මම මේ ගමේ උපන්දා ඉඳලා ඉන්නවා -මේක හරිම ඛේදවාචකයක්. මාසයක් ඇතුළත එකම තැනක හතර දෙනෙකුගේ ජිවිත නැතිවුණා" යයි සඳහන් කළේය.

"මම දකින්නේ මේක නොසැලකිල්ල නිසා සිදුවු දෙයක් හැටියට ඒ වගේම වගකිවයුතු බලධාරීන් මෙවැනි අනතුරුදායක ස්ථාන පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කරන්න ඕන. අපි මේ පිළිබඳ වසමේ ග්‍රාම සේවක මහතාටත් දැනුම් දිලා තියනවා."

රූමස්සල කුඩා ව්‍යාපාරයක් පවත්වා ගෙන යන ඒ.ඩබ්ලිව්. ශාන්ති මෙසේ පවසන්නීය.

"මේ අවාසනාවන්ත මරණ හතරම නොසැලකිල්ල නිසා වුනු දේවල්. අපි මෙතනින් යන එන අයට කියනවා- වාරකන් කාලය නිසා මුහුද සැරයි- ඒ නිසා ප්‍රවේශම් වෙන්න කියලා. ඒත් කොච්චර කිව්වත් අහන්නේ නැහැ .අපි එකතු වෙලා අවවාදාත්මක පුවරු සවිකලා .ඒත් මෙතනට ආපු අය ඒ බෝඩ් ගලවගෙන බයිට් තියාගෙන මත්පැන් බීලා තියනවා. රජයෙනුත් බෝඩ් හයි කරලා තිබ්බා ඒවත් ඒ විදියටම ගලවලා දාලා. අපි ආපහු අපේ වියදමින් බෝඩ් ගැහුවා. අපි කියන්නේ මෙතැනට ඇවිත් විනීතව හැසිරිලා පරිස්සමෙන් විනෝද වෙලා යන්න කියලයි. එතකොට තමයි අපිටත් මෙතන ව්‍යාපාරයක් කරලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. සමාජ මාධ්‍යවල තව කතාවක් යනවා -මෙතන බිලි ගන්නවා කියලා .ඒක බොරුවක්. මම පොඩිකාලේ ඉදලා මේ ගමේ හිටියා. දන්න කාලේ ඉදලා එහෙම දෙයක් වෙලා නැහැ එහෙම සිදුවිමක් අහලත් නැහැ. සිදුවු මරණ හතරම නොසැලකිල්ල නිසා සිදුවු දේවල්. මේ මාසයට රූමස්සල මරණ පහක් වෙලා තියනවා."

තවත් කාන්තාවක් වන එම්.එම්.චන්ද්‍රිකා මෙසේ සඳහන් කළාය.

"අපටත් දුකයි මේ සිදුවූ අවාසනාවන්ත සිදුවිම් ගැන. නොසැලකිල්ල නිසා තමයි මේ මරණ සිද්ධ වුනේ. අපරාදේ තරුණ ජිවිත පහක් අකාලයේ නැතිවුනා. ඒ නිසා අපි කියනවා මේ වගේ තැන්වලට ගිහිල්ලා ඡායාරූප ගැනිමෙන් වලකින්න කියලා. අන්තිමට ඡායාරූපයක් නිසා ජීවිත හතරක් නැතිවුනා. හරිම කණගාටුදායක සිද්ධියක්. ඒ නිසා මම කියනවා කවුරු රූමස්සලට ආවත් පරිස්සමෙන් කටයුතු කරන්න කියලා."

කියවන්න;