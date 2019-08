Image copyright Social Democratic Party of Sri Lanka

ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බවට දැනටමත් රට හමුවේ ප්‍රකාශ කර ඇති නීතීඥවරයකු මෙන්ම ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරිකයකු වන රොහාන් පල්ලෙවත්ත සහ නීතීඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු සන්ධාන ගතවී ඇති බව මාධ්‍ය ඔස්සේ වාර්තා විය.

මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි පක්ෂ තුනක් සහ රොහාන් පල්ලෙවත්ත නායකත්වය දරන ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය සන්ධානගතව මෙවර ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බව එහි දැක්විණ.

බීබීසී සිංහල සේවය කළ විමසීමකදී රොහාන් පල්ලෙවත්ත සඳහන් කළේ තමන් "විකල්ප බලවේගයන්ගේ ජාතික සන්ධානය" ලෙස ඉදිරියේදී සිය ඡන්ද ව්‍යාපාරය දියත් කරන බවය බවය.

මේ සම්බන්ධයෙන් අවස්ථා කිහිපයකදී සෙසු පාර්ශ්ව සමග අදහස් හුවමාරු කරගත් අතර අවසානයේ සන්ධානයක් ලෙස එක්ව කටයුතු කිරීම උදෙසා පොදු එකඟතාවකට පැමිණි බවත් ඔහු පැවසීය.

කෙසේ නමුත් දෙපාර්ශවයේ යෝජනා සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් මෙතෙක් අවසන් තීන්දුවකට පැමිණ නොමැත.

"රටේ ජනතාවට අවශ්‍යයි විකල්ප බලවේගයක්. මේ රටාව වෙනස් කිරීමට ඉදිරිපත් කිරීමට පෙරට පැමිණි පුද්ගලයින් තනි තනිවයි සටන් කළේ. අපේ අදහස්වල යම් යම් පරස්පරතා තිබුණා. නමුත් සියලුදෙනාගේ ඒකායන අරමුණ වෙලා තිබුණේ මේ දුෂිත දේශපාලන සංස්කෘතිය නිම කිරීම. මේ කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමුකරලා යම් එකඟතා මත අපි සන්ධානගත වුණා" රොහාන් පැවසීය.

ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ තමා ඇතුළු සෙසු සාමාජිකයින් විසින් නිර්මාණය කරගත් සන්ධානය ඉදිරි දින කිහිපයේ මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි කිරීමට ද කටයුතු කරන බවය.

"ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි මෙහිදී තීරණය කළා නායකත්ව මණ්ඩලයක් ලෙස කටයුතු කරන්න. අපි මේ නායකත්ව මණ්ඩලය කවුද කියන කාරණය අගෝස්තු 22 නිළ වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරනවා. අගෝස්තු 30 වන විට ඒ අතරින් ජාතික නායකත්වය වෙනුවෙන් සටන් කරන අපේක්ෂකයා ප්‍රකාශයට පත්කරනවා. අපි දැනටමත් ව්‍යවස්ථාවක් නිර්මාණය කරගෙන අවසන්. එම ව්‍යවස්ථාවට අනුව නිලධාරී මණ්ඩලයක් තෝරාගැනීම සිදු කළා. අපේ අරමුණ නිර්පාක්ෂික ජාතික නායකයෙක් රටට හඳුන්වාදීම. එය තීරණය කරන්නේ සියලු දෙනාගේ අදහස අනුව . සියලු දෙන තීරණය කළොත් ඊට මම සුදුසුයි කියා මම එය භාරගන්නවා." රොහාන් පල්ලෙවත්ත පැවසීය.

නීතීඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු ද දූෂණයට එරෙහිව හඬ නගන නීතිවේදියකු ලෙස දේශපාලන භූමිකාව තුළ ක්‍රියාකාරී වෙමින් මෙවර ජනපති සටනට ඉදිරිපත් වන බවට මුල සිටම අදහස් පල කළේය.

"ශ්‍රී ලංකාවේ මහජනතාව විසින්ම, මහජනතාව උදෙසා සකස් කරන" නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් (Constitution for the people, by the people) මාර්ගයෙන් විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය ඇතුළු ජනතා විරෝධී සියලු අංග අහෝසි කොට, නව පාර්ලිමේන්තුවක් තෝරාපත් කරගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම අල්ලස, දූෂණය සහ වංචාවෙන් තොර, නීතියේ ආධිපත්‍යය රජ කරන සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම සිය දැක්ම බව ඔහු සඳහන් කර තිබිණ.

කිසියම් ලෙසකින් තමන් තේරී පත්වුවහොත්, එදිනම තමන් නව ව්‍යවස්ථාව සහතික කරන මොහොතේම විධායක ජනපති පදවිය අහෝසි කරන අතර පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරෙන බව ද ඔහුගේ ස්ථාවරය වී තිබේ.

එමෙන්ම අභියාචනාධිකරණය සහ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ද ඒ මොහොතේම අත්හිටවනු ලැබේ.

මෙවැනි යෝජනා නව සන්ධානගතවීම තුළ ඉදිරියටත් වලංගු වීද යන්න බීබීසී සිංහල සේවය නීතීඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු ගෙන් විමසීය.

එහිදී ඔහු සඳහන් කළේ තමන් සන්ධාන ගතවුයේ තම අදහස් සහ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන බවට රොහාන් පල්ලෙවත්ත ඇතුළු පිරිස පොරොන්දු වූ පසුබික තුළ බවය.

"හැමෝටම මාව අවශ්‍ය වුණා . මම මගේ පැකේජ් එක දුන්නා එයාලා කැමති උනා. ඉතින් මම තීරණය කළා සන්ධානයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන්න. රොහාන් පල්ලෙවත්ත ප්‍රමුඛ සියලු දෙනාට මම පැහැදිලිව කිව්වා මම යෝජනාකරන ව්‍යවස්ථාව අනිවාර්යයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න අවශ්‍යයි කියන දේ. ඔවුන් ඊට එකඟ වුණා. ඒ වගේම මෙතැනදී ජාතික නායකයෙක් කියන දේ ඉස්මතු වුණා. මම විශ්වාස කරනවා මම ඊට සුදුසුයි කියා. මොකද මම මේ සන්ධානයට පැය 72 ක කාලයක් දී තිබෙනවා විකල්ප ඉදිරිපත් කරන්න. තවම විකල්පයක් නෑ. ඒ වගේම මම හිතනවා මගේ ව්‍යවස්ථාව අනුව රට හදන්න වෙන කෙනෙක් එනවනම් මට වඩා එයා ඊට සුදුස්සෙක් වෙන්න ඕන. සන්ධානයේ යෝජනා ලැයිස්තුවට මම ඇතුල් කළා අචල ,අවංක, නිර්භීත මෙන්ම දසරාජ ධර්මයට ගරු කරන නායකයකු විය යුතුයි කියන දෙය. ඉතින් ඒ අතින් ගත්තත් සෙසු යට වඩා ජාතික නායකයාට සුදුසු මම". නීතීඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු බීබීසී සිංහල සේවය වෙත පැවසීය.

සන්ධාන ගතවීමේදී නීතීඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු පවසන පරිදි ඇතැම් යෝජනා සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවකට පැමිණ නැතැයි රොහාන් පල්ලෙවත්ත බීබීසී සිංහල සේවයට පැවසීය.

ඔහුට අනුව සන්ධානයේ ඇතැම් තීරණ තවමත් පවතිනුයේ සාකච්ඡා මට්ටමිණි.

"ඇතැම් දේ සම්බන්ධයෙන් තව දුරටත් සාකච්ඡා කළ යුතුයි කියා අපි සිතනවා. නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු දිගින් දිගටම ප්‍රකාශ කළේ ඔහු ඉදිරිපත් කළ ව්‍යවස්ථාව සම්මත කර ගත යුතුයි කියන කාරණය. නමුත් එතනදී අපි එකඟ වුණා මේ ව්‍යවස්ථාව තවදුරටත් නීතිවේදීන් වෙත ඉදිරිපත් කරලා යම් අධීක්ෂණයකින් පසු ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පියවර තීරණය කරන්න . එය එක්වරම එම ව්‍යවස්ථාවට එකඟ වීමක් ලෙස මම දකින්නේ නෑ . ඒ වගේම අපි ජාතික නායකයා තීරණය කර නෑ තවම. අපේ පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්තිය වුණේ ඔහු නිර්පාක්ෂික විය යුතුයි කියන දේ. ඉදිරියේදී මේවා විසඳාගත හැකියි අපට. නමුත් අපි පොදුවේ එකට එක්වූ තීරණ රැසක අපි සිටිනවා. කිසිම මොහොතක අපි දැනට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන 225 අපේ සන්ධානයට එක් කර ගන්නේ නෑ". රොහාන් පල්ලේවත්ත වැඩිදුරටත් පැවසීය.

