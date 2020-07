අතුරුදහන් කිරීම් ගැන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිපත්තිය පැහැදිලි කරන්න - එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය

පසුගිය මැයි මස 11 වෙනි දින එම ඒකාබද්ධ ලිපිය ඇමතිවරයා වෙත යොමුකරනු ලැබ තිබෙන්නේ, බලහත්කාර අතුරුදහන් කිරීම සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම (Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances), නීති විරෝධී මනුෂ්‍ය ඝාතන පිළිබඳ විශේෂ නියෝජිතවරිය (Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions), මානව හිමිකම් ක්‍රියාධරයන් සම්බන්ධ විශේෂ නියෝජිතවරිය (Special Rapporteur on the situation of human rights defenders) සහ සත්‍යය, යුක්තිය ප්‍රවර්ධනය සහ යළි සිදු නොවීම සහතික කිරීම පිළිබඳ විශේෂ නියෝජිතවරිය (Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence) විසිනි.