කාන්තා - පුරුෂ අසමානතාවය: වසර පහළොවක් ඇතුළත ශ්‍රී ලංකාව 'ස්ථාන 113ක් පහතට'

මිනිත්තු 26 පෙර

ශ්‍රම බලකාය

ඈන් ටී කුරියාකෝස්, ජෝර්ජ් ජෝසෆ් සහ ජෙනිෆර් එල් සොලොටරොෆ් රචිත 'Getting to Work: Unlocking Women's Potential in Sri Lanka's Labor Force' නම් කෘතියෙහි ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් ආර්ථිකයට සම්බන්ධ නොවන හේතු මෙන්ම ඔවුන් සම්බන්ධ කරගත හැකි ක්‍රම ද දක්වා තිබේ.