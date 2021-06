කොවිඩ්: ශ්‍රී ලංකාවේ එන්නත්කරණයට වැරදුනේ කොතැනද? වගකිවයුතු කවුද?

ආරම්භය කෙබඳු වීද?

ආරම්භය මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සහ වෛද්‍යවරුන්ගෙන්

''රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සිය සාමාජිකත්වය වෙත පෝරමයක් යොමු කරමින් ඇස්ට්‍රසේනෙකා එන්නතේ පළමු හා දෙවෙනි එන්නත සහ වෙනත් කොවිඩ් එන්නත් සිය "ළඟම පවුලේ ඥාතීන්" හට කොපමණ අවශ්‍යදැයි විමසා දත්ත ගබඩාවක් සකස් කර ඇත. මෙයට රජයේ අනුමැතිය ලැබී ඇතිවාට​ සැකයක් නැත. "ළඟම පවුල" ලෙස අර්ථ දක්වා ඇත්තේ සහකරු/කාරිය, මව, පිය, නැන්දම්මා, මාමණ්ඩිය සහ දරුවන් ආදී වශයෙනි. මේ දත්ත ගබඩාවේ දස හැවිරිදි දරුවන්ගේ දත්ත පවා එන්නත සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත!'' (-The Great Vaccine Theft By The GMOA- By Arundathie Sangakkara)