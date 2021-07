'රතු දත්ත පොත': ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික මිරිදිය මාළුන්ගෙන් "74%ක් වඳ වී යාමේ තර්ජනයට ලක්වෙලා"

ලෝක සංරක්ෂණ සංගමයේ (IUCN) ශ්‍රී ලංකා ශාඛාව සහ පරිසර අමාත්‍යංශයේ ජෛව විවිධත්ව ලේකම් කාර්යාලය එක්ව ශ්‍රී ලංකාවේ මිරිදිය මත්ස්‍යයන්ට අදාළ 2020 ජාතික රතු දත්ත ලේඛනය (The National Red List of Sri Lanka: Assessment of the Threat Status of the Freshwater Fishes of Sri Lanka 2020) නිකුත් කර තිබේ.