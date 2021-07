නිරුවත් ඡායාරූප, ලිංගික දර්ශන සහ ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය: 'සමාජ ජාල ඔස්සේ හුවමාරු කර ගැනීමත් වරදක්'

පැයකට පෙර

කුට්ටනය?

'නිරුවත් පිංතූර, අසභ්‍ය වීඩියෝ, බ්ලූ ෆිල්ම් සහ පෝර්න් බෙදා හරින ගෲප්'

'ෆෝවර්ඩ් කිරීම, ෂෙයාර් කිරීමත් වැරැද්දක්'

'රිවෙන්ජ් පෝර්න්'

"ප්‍රධාන දේ තමයි කාන්තාවන් මේ ගැන අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි. මේ වගේ අවස්ථා මගහැර ගන්න, 'Prevention is better than cure' කියලා ඉංග්‍රීසි කියමනක් තියෙනවා: 'ලෙඩේ හැදිලා සුව වෙනවට වැඩිය හොඳයි ලෙඩේ හදා ගන්නේ නැතුව ඉන්න එක'. ඒ පැත්ත ගැන සිතන්න. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවට වඩා වලක්වා ගන්න උපරිම උත්සහ කළ යුතුයි."