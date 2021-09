නීතිවිරෝධී ලෙස ලඟ තබා ගත් බව කියන අලි පැටව් නිදහස් කිරීම ගැන පරිසරවේදීන්ගේ විරෝධය

මිනිත්තු 14 පෙර

මොකක්ද මේ අධිකරණ නියෝගය?

අලි පැටවුන් ලඟ තබා ගත් අය කවුරුන්ද?

අලි පැටව් අල්ලන හැටි: 'අම්මා මරනවා'

"නීතියේ ආධිපත්‍ය බිඳ වැටීමේ අවදානමක්"

"මේ සතුන්ට සිදුවන අසාධාරණය සම්බන්ධයෙන් ගත හැකි, ගත යුතු සෑම ක්‍රියාමාර්ගයක්ම ගන්න අපි සූදානම්. මේ අහිංසක සත්තුන්ගේ ජීවිත බේරා ගන්න, එපමණක් නොවෙයි මේ සත්ව පරම්පරාවේම යහපත පිණිස, මේ නීතිය අවභාවිත කරමින් සිදු කරන අයතා, අසාධාරණ, අයුක්ති සහගත අධර්මයට එරෙහිව අපි ක්‍රියාත්මක වෙනවා." යනුවෙන් ජස්ටිස් ෆෝ ඇනිමල්ස් (Justice for Animals) සංවිධානයේ සභාපති ආචාර්ය ඕමල්පේ සෝභිත නාහිමි වැඩිදුරටත් සඳහන් කළහ.

'අලි ජාවාරමේ' ඉතිහාසය

'Illegal capture and internal trade of wild Asian elephants (Elephas maximus) in Sri Lanka' යන නමින් පළ කෙරුණු අදාළ පර්යේෂණ පත්‍රිකාව මගින් වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු බලයලත් ආයතන මගින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ අලි 55 දෙනෙකු පිළිබඳ කරුණු අධ්‍යයනය කර ඇත.