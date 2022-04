ඩොලර් හිඟය මැද උඩුදුවන ඖෂධ හිඟයෙන් ප්‍රතිකාර සේවා බිඳ වැටෙයිද?

පැයකට පෙර

"සෞඛ්‍යයට ප්‍රමුඛතාව දිය යුතුයි"

"ජනපතිට ලිපියක්"

නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය බිඳ වැටෙයිද ?

අලුත උපන් බිළිඳුන් රැකබලා ගැනීමේදී මුහුණ දෙන එක් ප්‍රධාන සහ අතිශය තීරණාත්මක ගැටලුවක් වන්නේ ET ටියුබ් හිඟකම බවද "Perinatal" සමාජය පෙන්වා දෙයි.

"ET නල වලින් සියලුම කොටස් පාහේ භාවිතා කර ඇති අතර ET ටියුබ් ඉදිරි සතිවල නොමැති වනු ඇත. පාවිච්චි කරන ලද ET ටියුබ් ඉවත නොදමන ලෙස උපදෙස් දී ඇත. ඒවා නැවත භාවිතා කිරීමට සිදු විය හැකි බැවින් ඒවා පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කරන්න පියවර ගෙන ඇතත්, එය මංමුලා සහගත විසඳුමක් බව ශ්‍රී ලංකා "Perinatal" සමාජය පෙන්වා දෙයි.