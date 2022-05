කන්‍යා පටලය හා කන්‍යාභාවය පිළිබඳ විද්‍යාව සහ මිත්‍යාව

මාගේ "Losing It" නම් පොත ලිවීමේ දී, කන්‍යා පටල මිත්‍යාව වටා "සිතියම් විද්‍යාවක්" ගොඩනැගීමට මම උත්සාහ දැරුවෙමි.

කන්‍යා පටලයන් එකිනෙකට බොහෝසෙයින් වෙනස්විය හැකි ය

වෛද්‍යමය මිත්‍යා

කන්‍යා පටල මිත්‍යාව අවසන් කරන්නේ කෙසේ ද?

එක රැයකින් නොකළහැකි නමුත්...

මෙම ලිපිය Losing It: Sex Education for the 21st Century ([කන්‍යාබව] අහිමිවීම: 21 වැනි සියවසට ලිංගික අධ්‍යාපනය) නම් පොත ආශ්‍රයෙන් ලියූවකි. එහි රචක, මාධ්‍යවේදිනී සොෆියා ස්මිත් ගේලර් @sophiasgaler යන නමින් ට්විටර් වෙබ් අඩවිය හරහා සම්බන්ධකර ගත හැකි ය.