ධුරයේ දිවුරුම්දීමටත් පෙර ධම්මික පෙරේරාට එරෙහිව මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් ඉදිරිපත් වෙයි

මිනිත්තු 24 පෙර

මාධ්‍යවේදිනියකගෙනුත් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්

කවුද මේ ධම්මික පෙරේරා?

ඔහු ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රකෝටිපති ව්‍යවසායකයෙකු, ව්‍යාපාරිකයෙකු, දානපතියෙකු, සහ Vallibel One PLC හි සභාපති/කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ද වේ.

Vallibel Finance, Vallibel Power Erathna, The Fortress Resorts, The Queensbury Leisure Ltd, සහ Delmege Limited වැනි ආයතනවල ප්‍රධාන කොටස් ඔහු සතු ය.