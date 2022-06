ජාත්‍යන්තර බැදුම්කර ණය ගෙවීම් පැහර හැරීම නිසා ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව අමෙරිකාවේ නඩු

පැයකට පෙර

නඩුව ගොනු කළ හැමිල්ටන් රිසර්ව් බෑන්ක් ලිමිටඩ් (Hamilton Reserve Bank Ltd) නැමති එම බැංකු සමාගම පවසන්නේ, ශ්‍රී ලංකාව සිය ස්වෛරීත්ව බඳුම්කර සඳහා ණය සේවා සැපයීම නැවැත්වූ බවයි.

පසුගිය මැයි මාසයේදී රජය ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට තම ණය ගෙවීමට නොහැකි නිසාවෙන් එම ණය ගෙවීම ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන්ට පහරහරින බවට ප්‍රකාශකිරීමෙන් අනතුරුව ඩොලර් බිලියන 12 කට අධික ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ආරම්භ කිරීමට මූල්‍ය සහ නීති උපදේශකවරුන් වන ලසාර්ඩ් සහ ක්ලිෆර්ඩ් චාන්ස් (Lazard and Clifford Chance) යන ආයතන රජය වෙනුවෙන් තෝරාගනු ලැබීය.

මේ අතර Pacific Investment Management Co., T. Rowe Price Group Inc. සහ BlackRock Inc. ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ණය දෙන්නන් විසින් කණ්ඩායමක් පිහිටුවා ඇති අතර ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡා ඉක්මනින් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය අනාවරණය කළේය.