බුකර් ත්‍යාගය 2022: 'රුෂ්ඩි පිහි ඇනුමට ලක්වීමෙන් පසු මම ස්වයංවාරණයකට ලක්වුණා'

පැයකට පෙර

ෂෙහාන් කරුණාතිලක විසින් රචිත, ශ්‍රී ලාංකීය සිවිල් යුද සමයේ සිදුවූ අධිස්වභාවික උපහාස රචනයක් වන 'The Seven Moons of Maali Almeida' බුකර් ත්‍යාගය ජයග්‍රහණයකර ඇත.