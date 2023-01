'නිදහස් පොංගල්': 'මාව බන්ධනාගාර ගත කළේ අවුරුදු 41 දී, නිදහස් වෙද්දී වයස අවුරුදු 63 යි.මට මගේ ජීවිතයේ ගොඩාක් දේවල් අහිමි වුණා'

මිනිත්තු 58 පෙර

තෛපොංගල් දිනයේදී හෝ නිදහස් දිනයේදී දේශපාලන සිරකරුවන් සඳහා පොදු සමාවක් හෝ ජනාධිපති සමාවක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් මෙහිදී වීදී නාට්‍යයක් ප්‍රදර්ශනය කළ අතර එය සංවිධානය කරන ලද්දේ 'The Voice of the Voiceless' සංවිධානය විසිනි.