ඔස්කාර් 2023: ජයග්‍රහණය කාටද?

ස්ටීවන් මැකින්ටොෂ් විසිනි

ප්‍රාසංගික පුවත් වාර්තාකරු

මිනිත්තු 24 පෙර

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Reuters ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය, පසුගිය සතියේ පැවති ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ස්පිරිට් සම්මාන උලෙළේදී හොඳම නිළිය සම්මානය දිනූ මිෂෙල් යෝහ් යළි එම ජයග්‍රහණය අත්කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරනු ඇත.

ඔස්කාර් සම්මාන රාත්‍රිය ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබියදී Everything Everywhere All at Once චිත්‍රපටය ගැන හොලිවුඩයේ අවධානය යොමුවී ඇත.

ඒ, මෙවර සම්මාන උලෙළේදී එම චිත්‍රපටය වැඩි ජයග්‍රහණ හිමිකර ගනු ඇතැයි යන අපේක්ෂාව හේතුවෙනි.

නමුත් All Quiet on the Western Front සහ The Banshees of Inisherin යන චිත්‍රපට වලින් ඊට අභියෝගයකට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත.

ඔස්ටින් බට්ලර්, බ්‍රෙන්ඩන් ෆ්‍රේසර්, කේට් බ්ලැන්චෙට් සහ මිචෙල් යෙඕ රංගන අංශයේ සම්මාන හිමිකර ගැනීමේ සටනේ ඉදිරියෙන්ම සිටිති.

2023 සම්මාන වාරය මෑත වසරවල වඩාත්ම අනපේක්ෂිත එකක් ලෙස සැලකෙන අතර රංගන කාණ්ඩ හතරෙන් තුනක්ම අනුමාන කිරීම අපහසු වී තිබේ.

SAG සම්මාන, Baftas සහ Golden Globes වැනි අනෙකුත් ප්‍රධාන සම්මාන උළෙල වලදී ජයග්‍රාහකයින් වෙනස් වී ඇති අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඔස්කාර් සම්මාන උළෙලේදී ජයග්‍රහණය කරන්නේ කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳ මෙතෙක් නිශ්චිත සම්මුතියක් නොමැත.

ඔස්කාර් සම්මාන උළෙල මෙහෙයවන්නේ කවුද?

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය, ජිමී කිමෙල් (වමේ) අවසන් වරට ඔස්කාර් සම්මාන උලෙළ මෙහෙයවනු ලැබුවේ 2018 වසරේ, ගියේමෝ එල් ටෝරෝගේ The Shape of Water හොඳම චිත්‍රපටය දිනාගත් අවස්ථාවේදීය

95 වැනි ඔස්කාර් සම්මාන උළෙල ලොස් ඇන්ජලීස් හි ඩොල්බි රඟහලේ දී පැවැත්වෙන අතර ජිමී කිමෙල් විසින් සම්මාන උළෙල මෙහෙයවනු ඇත.

ඇමෙරිකානු ප්‍රහසන ශිල්පියෙකු වන ඔහු 2017 දී, හොඳම චිත්‍රපටයේ ජයග්‍රාහකයා වැරදි ලෙස ප්‍රකාශ කිරීමෙන් පසු සම්මාන උලෙළේ ඇතිවු අවුල් සහගත තත්ත්වය අමතක කිරීමට මෙවර උත්සාහ කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙයි.

බදාදා ඩොල්බි රඟහලේ මාධ්‍ය හමුවකදී, කිමෙල් තවත් විහිළුවක් කරමින් පවසා තිබුණේ 1960 න් පසු ප්‍රථම වරට සම්මාන උලෙළේ රතු පලසේ වර්ණය වෙනස් වූ බව ය.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, EPA ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය, බදාදා මාධ්‍ය හමුවක් අතරතුර කිමෙල් (දකුණුපස) නව කාපට් වර්ණය ගැන අදහස් දැක්වීය.

පසුගිය වසරේ ඔස්කාර් සම්මාන උළෙලේදී විල් ස්මිත් ක්‍රිස් රොක්ට පහර දීම ගැන සඳහන් කරමින් කිමෙල් මෙසේ පැවසීය: "මේ අවුරුද්දේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙයිද කියලා මිනිස්සු අහනවා, මේ අවුරුද්දේ ප්‍රචණ්ඩත්වයක් ඇති වෙයිද?"

"මම අනිවාර්යයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා එසේ නොවේවා කියලා. මම හිතන්නේ රතු පලසකට වඩා ෂැම්පේන් පලසක් දැමීමට ගත් තීරණයෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ ලේ වැගිරීමක් සිදු නොවන බවට අපට ඇති විශ්වාසයයි."

ද හොලිවුඩ් වාර්තාකරුට අනුව කාපට් වල වර්ණය වෙනස් කිරීමට තීරණය කර ඇත්තේ ප්‍රායෝගික හේතු මත ය. නව පලසේ තේරුම සංවිධායකයින්ට "දිවා කාලයේ පැමිණීමේ සිට අලංකාර සන්ධ්‍යා පසුබිමකට වඩා බාධාවකින් තොරව සංක්‍රමණය විය හැක" යන්නය.

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Reuters ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය, Tár චිත්‍රපටයේ රංගනය වෙනුවෙන් කේට් බ්ලැන්චෙට් හොඳම නිළිය සම්මාන සඳහා නිර්දේශ වී සිටියි.

සම්මාන ප්‍රදානය පැය තුනකින් අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති නමුත් උත්සවය සෑම වසරකම අවම වශයෙන් විනාඩි 30 කින් පමණ ප්‍රමාද වෙයි.

සම්මාන ප්‍රදානය කරන්නේ කවුද?

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය, පසුගිය වසරේ ජයග්‍රාහකයින් වන (L-R) අරියානා ඩිබෝස්, ට්රෝයි කොට්සුර් සහ ජෙසිකා චැස්ටන් සම්මාන ප්‍රදානය කරනු ඇති නමුත් විල් ස්මිත් සම්මාන උළෙලට නොපැමිණෙනු ඇත.

සාම්ප්‍රදායිකව, පෙර වසරේ ඔස්කාර් සම්මාන උළෙලේ රංගන ජයග්‍රාහකයින් සිව්දෙනා ඔවුන්ගේ අනුප්‍රාප්තිකයින්ට සම්මාන පිරිනැමනු ඇත.

මේ වසරේදී , 2022 සම්මාන ජයග්‍රාහකයින් තිදෙනෙකු වන අරියානා ඩිබෝස්, ට්රෝයි කොට්සුර් සහ ජෙසිකා චැස්ටන් සම්මාන ප්‍රදානයට එක්වන නමුත් සිව්වැන්නා වන විල් ස්මිත්ට වසර 10 ක කාලයක් ඔස්කාර් සම්මාන උළෙලට සහභාගී වීම තහනම් කර ඇති බැවින් ඔහු ඊට සහභාගි නොවනු ඇත.

මෙම වසරේ සම්මාන කාණ්ඩ ඉදිරිපත් කරන අනෙකුත් තරු අතර හැරිසන් ෆෝඩ්, නිකොල් කිඩ්මන්, සැමුවෙල් එල් ජැක්සන්, ඩ්වේන් ජොන්සන් වැනි ප්‍රවීණයයෝ ඇතුළත් වෙති.

ජයග්‍රහණය කළ හැකි අය කවුද?

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය, තරගකාරී හොඳම නළුවා කාණ්ඩයේ බ්‍රෙන්ඩන් ෆ්‍රේසර් (වමේ) සහ ඔස්ටින් බට්ලර් එකිනෙකාට මුහුණ දෙති

හොඳම චිත්‍රපටයට කුමක් ද?

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Getty Images ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය, Everything Everywhere All at Once හොඳම විශේෂාංගය ලෙස පසුගිය සතියේ පැවති ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ස්පිරිට් සම්මාන උළෙලේ දී නම් කරන ලදී

Everything Everywhere All At Once චිත්‍රපටය හොඳම චිත්‍රපටයට හිමි සම්මානය සඳහා පැහැදිලි ව පෙරමුණේ සිටියි. බැෆ්ටා හැරුණු විට එය වෙනත් සම්මාන රැසක්ම පාහේ ජයග්‍රහණය කර ඇත.

බ්‍රිතාන්‍ය ඇකඩමිය එක්සත් ජනපද සිනමා විචාරකයින්ට වඩා චිත්‍රපටය කෙරෙහි එතරම් උනන්දුවක් දක්වා නොමැත. බැෆ්ටා සම්මාන උලෙළේදී All Quiet on the Western Front චිත්‍රපටය ද සම්මාන රැසක් දිනා ගත්තේය.

The Banshees of Inisherin චිත්‍රපටය ද මෙවර ඔස්කාර් සම්මාන උළෙලේදී හොඳම චිත්‍රපටයට හිමි සම්මාන කෙරෙහි බලාපොරොත්තු තැබිය හැකි තවත් චිත්‍රපටයක් ලෙස සැලකෙයි.

හොඳම චිත්‍රපටය මනාප ඡන්ද පත්‍රිකාවක් හරහා තීරණය වනු ඇත. ඇකඩමි සාමාජිකයින්ට නම් කරන ලද චිත්‍රපට 10ක් ප්‍රියතම සිට අඩුම ප්‍රියතම චිත්‍රපටය දක්වා ශ්‍රේණිගත කර ලෙස ඡන්ද පත්‍රිකාවෙන් දක්වා තිබේ.

මෙහි කිසිවක් අඩංගු නැත. වීඩියෝ ශීර්ෂ වැකිය, ඔස්කාර් 2023: හොඳම චිත්‍රපටයට තරගකරන චිත්‍රපට තත්පර 40 කින්

ප්‍රාසාංගික ශිල්පීන් කවුද?

ඡායාරූප මූලාශ්‍රය, Reuters ඡායාරූප ශීර්ෂ වැකිය, රිහානා ඇකඩමි සම්මාන වේදිකාවට පැමිණෙන්නේ සුපර් බෝල් හි ඇයගේ සුපිරි ප්‍රාසාංගික ඉදිරිපත් කිරීමෙන් මසකට පමණ පසුවය.

රිහානා ඇකඩමි සම්මාන වේදිකාවට පැමිණෙන්නේ සුපර් බෝල් හි ඇයගේ සුපිරි ප්‍රාසාංගික ඉදිරිපත් කිරීමෙන් මසකට පමණ පසුවය.

ඇය විසින් Lift Me Up (Black Panther: Wakanda Forever ) ගීතය ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

එය හොඳම මුල් ගීතය සඳහා නිර්දේශකර කර ඇත.

කෙසේවෙතත් මෙම අද්විතීය සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයේ හොඳම මුල් ගීතයට හිමි සම්මානය දිනා ගැනීමට තෙලිඟු චිත්‍රපට ගීතයක් වන 'නාටු නාටු' තරග කරන බැවින් ඉන්දියාවේ සියලුම ඇස් ඔස්කාර් සම්මාන උළෙල වෙත යොමු වනු ඇතැයි විශ්වාස කෙරෙයි.

මෙය තෙළිඟු බ්ලොක්බස්ටර් චිත්‍රපටයක් වන RRR හි ගීතයකි.