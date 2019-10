'රියෝ 16' පැරා ඔලිම්පික් උළෙල පෙරට යමින් තිබියදී තවත් පැරා ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙලක් රුසියාවේ පැවැත්වෙයි.

රජයේ අනුග්‍රහය යටතේ මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට තහනම් උත්තේජක ලබා දීමේ චෝදනා හේතුවෙන් රියෝ පැරා ඔලිම්පික් තරගාවලියෙන් ඉවත් කෙරුණු රුසියාව එම තහනමට ප්‍රතිචාර දක්වමින් සිය රටේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට පමණක් සීමා වූ පැරා ඔලිම්පික් උළෙලක් සංවිධානය කර ඇති බවයි මොස්කව් නුවරින් වාර්තා වෙන්නේ.

රුසියානු පැරා ඔලිම්පික් තරගාවලිය ("All-Russian Paralympic Games") මොස්කව් නුවර පැවැත්වෙන අතර තරගාවලිය පුරා මාධ්‍ය අනුග්‍රහය සපයන්නේ රුසියානු රාජ්‍ය රූපවාහිනී සේවයයි.

රුසියාවට පමණක් වෙන් වූ මෙම පැරා ඔලිම්පික් තරගාවලියේ ප්‍රචාරක වීඩියෝ පටයේ කියවෙන්නේ 'රියෝ පැරා ඔලිම්පික් උළෙල තහනම් වීමෙන් රුසියාවට අහිමි වන දෙයක් නැතත් පැරා ඔලිම්පික් උළෙලට රුසියාව නැති වීමේ අඩුව දැනෙනු ඇති බවයි'. ("We will not be any worse without the Paralympic Games, but they will be without us.")