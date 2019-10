ලොව දුටුවේ කාම්බෝජයේදී - ඇන්ජලීනා ජොලී

ලෝකය පිළිබඳ තමන්ට සැබෑ අවබෝධයක් ලබාගැනීම සඳහා කාම්බෝජය මුල් වූ බව ජනප්‍රිය හොලිවුඩ් නිළි ඇන්ජලීනා ජොලී පවසයි.

ඇය ඒ බව කියා සිටියේ කාබෝජය පසුබිම් කරගත් සිය නවතම චිත්‍රපටය කාම්බෝජයේදී පළමුවරට තිරගත වීමත් සමග බීබීසී මාධ්‍යවේදිනී යල්ඩා හකීම් සමග විශේෂ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනි.

1975 - 1979 කාලය තුළදී ඛේමර් රූජ් පාලනය විසින් කාම්බෝජයේ ගෙන යන ලද මහා ජනසංහාරය දරුවෙකු ඇසින් දුටු ආකාරය 'First They Killed My Father' නම් වූ ඇන්ජලීනා ජොලී විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද චිත්‍රපටයට පසුබිම් වී තිබේ.

ඇන්ජලීනා ජොලීගේ චිත්‍රපටයේ මංගල දර්ශනය සෙනසුරාදා (පෙබ.18) කාම්බෝජයේ ඓතිහාසික 'අන්ග්කෝර් වත්' පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වුණු අතර ඊට ඇගේ දරුවන් හය දෙනා ද සහභාගී වූහ.

ප්‍රකට හොලිවුඩ් නළු බ්‍රැට් පිට්ගෙන් පසුගිය වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී දික්කසාද වීමෙන් අනතුරුව ඇන්ජලීනා ජොලී ප්‍රසිද්ධියේ පෙනී සිටි පළමු ප්‍රධාන අවස්ථාව මෙම චිත්‍රපට තිරගත කිරීම වේ.

