Image copyright Reuters Image caption 34 හැවිදිරි සෞදි අරාබියේ ඔටුන්න හිමි කුමරු මොහොමඩ් බින් සල්මාන්

රජුගේ සහෝදරයා ඇතුළු සෞදි අරාබි රාජකීය පවුලේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාජිකයින් තිදෙනෙකු පැහැදිලි හේතුවක් නොමැතිව අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ඉන් දෙදෙනෙක් රාජධානියේ වඩාත් බලගතු පුද්ගල අතර වූහ.

ඔටුන්න හිමි කුමරු මොහොමඩ් බින් සල්මාන්ට ඇති බලය තවදුරටත් තහවුරු කර ගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු වී ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.

2017 දී සෞදි රාජකීය පුද්ගලයින්, ඇමතිවරුන් සහ ව්‍යාපාරිකයින් පිරිසක් රියාද්හි රිට්ස්-කාල්ටන් හෝටලය තුළ සිර කර තැබීමට මොහොමඩ් බින් සල්මාන් ක්‍රියා කළේය.

මතභේදාත්මක චරිතයක් වන මොහොමඩ් බින් සල්මාන් ඔටුන්න හිමි කුමරු ලෙස 2016 දී ඔහුගේ පියා විසින් නම් කරනු ලැබීමෙන් පසු ඔහු රාජධානියේ අනියම් පාලකයා ලෙස සැලකිණි.

මෙම රඳවා ගැනීම් පිළිබඳ ප්‍රථමයෙන් හෙළිදරව් කරන ලද්දේ 'වෝල් ස්ට්‍රීට් ජර්නල්' පුවත්පත විසිනි.

අත්අඩංගුවට ගත් තිදෙනා නම් රජුගේ බාල සොහොයුරා වන අහමඩ් බින් අබ්දුලාසීස්, හිටපු ඔටුන්න හිමි කුමරු මොහොමඩ් බින් නයෙෆ් සහ රාජකීය ඥාති සහෝදරයෙකු වන නවාෆ් බින් නයෙෆ් ය.

මොහොමඩ් බින් සල්මාන් කුමරු 2017 දී මොහොමඩ් බින් නයෙෆ් ඔහුගේ භූමිකාවෙන් ඉවත් කර නිවාස අඩස්සියේ තබන තෙක් එරට අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කර තිබිණි. පෙර භූමිකාව තුළදී ඔහු එක්සත් ජනපද බුද්ධි අංශ නිලධාරීන්ගේ සමීප සහ විශ්වාසවන්ත හවුල්කරුවෙකු ලෙස පෙනී සිටියේය.

Image copyright Getty Images Image caption මොහොමඩ් බින් සල්මාන් (වම් පස) සහ මොහොමඩ් බින් නයෙෆ් (දකුණු පස) 2015 දී

සිංහාසනය සඳහා ඉදිරියෙන් ම සිටින 34 හැවිරිදි ඔටුන්න හිමි කුමරුට මෙම පුද්ගලයන් දෙදෙනා ම ප්‍රතිවාදීන් වීමේ ඉඩකඩ තිබිණි.

මුහුණු ආවරණ පැළඳ, කළු ඇඳුමින් සැරසී පැමිණි ආරක්ෂකයන් රාජකීයයන්ගේ නිවෙස් සෝදිසි කළ බව වෝල් ස්ට්‍රීට් ජර්නල් වාර්තා කර තිබේ.

මේ තොරතුරුද කියවන්න:

This is a significant move by Saudi Arabia's powerful Crown Prince Mohammed bin Salman to consolidate his position. Prince Ahmed bin Abdulaziz is one of the last surviving sons of the country's founder, King Abdelaziz, and widely respected amongst older members of the ruling family.

මෙය සෞදි අරාබියේ බලවත් ඔටුන්න හිමි මොහොමඩ් බින් සල්මාන් කුමරු සිය බලය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ගත් සුවිශේෂී පියවරක් ලෙස සැලකේ. අහමඩ් බින් අබ්දුලාසීස් කුමරු යනු සෞදි අරාබියේ නිර්මාතෘ අබ්දෙලාසිස් රජුගේ දැනට ජීවත් වන පුතුන්ගෙන් කෙනෙකු වන අතර, රජ පවුලේ වැඩිහිටි සාමාජිකයන් අතර මහත් ගෞරවයට පාත්‍ර වූ පුද්ගලයෙකි.

The other senior prince, Mohammed bin Nayef, was next in line to the throne before he was suddenly replaced three years ago. Before that, as interior minister, he was credited with defeating the al-Qaeda insurgency that gripped Saudi Arabia in the 2000s.

අනෙක් ජ්‍යෙෂ්ඨ කුමරෙකු වන මොහොමඩ් බින් නයෙෆ් මීළඟට රජකම සඳහා යෝජනා වී සිටිය ද මින් වසර තුනකට පෙර හදිසියේ එය වෙනස් විණි. අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කරද්දී 2000 දශකයේ සෞදි අරාබියට බලපෑම් කළ අල්කයිඩා කැරැල්ල පරාජය කිරීමේ ගෞරවය ද ඔහුට හිමි විය.

There has been no immediate official confirmation or denial of the story published in the US media but palace affairs in Saudi Arabia are often shrouded in secrecy.

එක්සත් ජනපද මාධ්‍යවල පළ වූ පුවත් පිළිබඳ නිල වශයෙන් තහවුරු කිරීමක් හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් සිදු වී නොමැති නමුත්, සෞදි අරාබියේ රාජකීය කටයුතු බොහෝ විට පවත්වන්නේ රහසිගතවය.

Crown Prince Mohammed bin Salman won international praise in 2016 when he promised a series of economic and social reforms to the deeply-conservative country.

දැඩි ගතානුගතික රටක් වන සෞදි අරාබිය තුළ ආර්ථික හා සමාජීය ප්‍රතිසංස්කරණ මාලාවක් හඳුන්වාදීමට පොරොන්දු වීමත් සමග ඔටුන්න හිමි කුමරු මොහොමඩ් බින් සල්මාන් 2016 දී ජාත්‍යන්තර ප්‍රශංසාවට ලක් විය.

However he has been embroiled in a series of scandals, including the murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi at the Saudi embassy in Istanbul in 2018.

කෙසේවෙතත්, 2018 දී ඉස්තාන්බුල්හි සෞදි තානාපති කාර්යාලයේ දී සෞදි මාධ්‍යවේදී ජමාල් කෂෝගි ඝාතනය කිරීම ඇතුළු විවිධ සිද්ධීන් හේතුවෙන් ඔහු අපකීර්තියකට පත් විය.

He has also been criticised over the continuing conflict in Yemen, where Saudi Arabia backs pro-government forces, and the harsh treatment of women's rights activists. despite the lifting of some restrictions including the right to drive.

රිය පැදවීමේ අයිතිය ඇතුළු සමහර සීමාවන් ඉවත් කළ ද කාන්තා අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාකාරීන්ට අමානුෂික ලෙස සැලකීම සහ යේමනයේ පවතින ගැටුම්වල දී සෞදි අරාබි රාජ්‍යයට පක්ෂපාතී හමුදාවන්ට සහය දීම සම්බන්ධයෙන් ද ඔහු විවේචනයට ලක්ව තිබේ.

In recent days Saudi Arabia has been taking measures to contain the spread of the deadly new coronavirus.

මේ අතර, සෞදි අරාබිය මාරාන්තික නව කොරෝනාවෛරසය පැතිරීම වැළැක්වීමට ද පියවර ගනිමින් සිටියි.

Image copyright Getty Images Image caption ඉස්ලාම් ශුද්ධ වූ නගරය වන මක්කම සම්පූර්ණයෙන් හිස් කර තිබිණි

Foreign pilgrims have been prevented from entering the country to perform Umrah, or pilgrimage, and there are questions over whether the hugely important annual Hajj will go ahead this year,

වන්දනා චාරිකා සඳහා විදේශීය බැතිමතුන්ට රට තුළට ඇතුළු වීම වළක්වා ඇති අතර, ඉතා වැදගත් උත්සවයක් වන හජ් මෙම වසරේ දී පැවැත්විය හැකිද යන්න පිළිබඳ ප්‍රශ්න නැගී තිබේ.

On Thursday Islam's holiest city Mecca was emptied to allow a deep clean.

දැඩි පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් සඳහා බ්‍රහස්පතින්දා දින (මාර්තු 05) ඉස්ලාම් ශුද්ධ වූ නගරය වන මක්කම සම්පූර්ණයෙන් හිස් කර තිබිණි.

තවත් තොරතුරු: