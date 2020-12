කොරෝනා වසංගතය මැද නත්තල සමරන්නේ කෙසේද? අපූරු යෝජනා කීපයක්

1. කේන්ති ගැනීමේ වරදක් නැහැ

"අපි දැන් ඉන්නේ සුවිශේෂී වාතාවරණයක් තුළ. මිනිස්සු කෝපයට, බලාපොරොත්තු සුං වූ සහ කණගාටුවට පත්වීම ඇත්තෙන්ම සාධාරණයි," මාධ්‍යවේදිනියක වන හෙලන් රසල් (Helen Russel) පවසන්නීය. ඇය 'How to be Sad' ග්‍රන්ථයේ කතුවරියයි.