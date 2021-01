ජෝ බයිඩන් දිවුරුම් දීමේ උත්සවය වර්ණවත් කළ 22 හැවිරිදි අමන්ඩා ගෝමන් හමුවෙමු

ඇගේ කාව්‍යය, නව නිර්මාණයක් වන, The Hill We Climb (අපි නගින කඳු ගැටය) "මේ මොහොත ගැන කතා කෙරුනු" සහ "මේ වතාවේ සාධාරණය ඉටු කරනු ඇතැයි" බලාපොරොත්තු තැබූවක් බව ඇය පවසන්නීය.

කථන බාධාව

සිය පළමු ග්‍රන්ථය වන The One for Whom Food is Enough 2015 දී ප්‍රකාශයට පත් කළ ඇය, මේ වසරේ අග භාගයේදී Change Sings නම් පින්තූර පොතක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය.