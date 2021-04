71 අප්‍රියෙල් නැගිටීම: පැරදුන සටනින් ලද වේදනාව සමඟ සිරගෙයි ගැටුම්! දේශපාලන සංවාදය මැද ප්‍රේම රහස් හෙළිවෙයි

ජවිපෙ පසු විපරම

1971 නැගිටීමට අවුරුදු හතළිස් තුනකට පසුව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් 2014 දී කරන ලද විශ්ලේෂණයක් අනුව "1971 නැගිටීම යනු ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනයේ මහා කම්පනයකට හේතු වූ සිදුවීමකි". එහෙත් "ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරනු ලැබ යන්තම් වසර හයකට පසුව, එනම් 1971 වනවිට සන්නද්ධ අරගලයක් සඳහා අවශ්‍ය සූදානමක, සිය ළදරු පක්ෂය නොවූ" බව පවසන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, අප්‍රියෙල් පස් වෙනිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශවයකට චෝදනා කරයි. ඉන් එක කණ්ඩායමක් වන්නේ අප්‍රියෙල් ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ වී පසුව එම ප්‍රහාරයේ "අඩුපාඩු පෙන්වා දෙන්නන්" සහ ඔවුන්ගේ වචනයෙන් පවසන පරිදි "පාවාදෙන්නන්" (Traiters) හෝ "විශ්‍රාමික කැරලිකරුවන්ය"(Rretired rebels). (මූලාශ්‍රය: History of the JVP - People Liberation front)

"අප්‍රියෙල් නැගිටීමට හවුල්වූවන්ට ක්‍රමවත් අවි පුහුණුවක් හෝ දිගු කාලීන යුද පුහුණුවක් ලැබී තිබුනේ නැහැ. ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ වූවන්ගෙන් බහුතරයට අවි පාවිච්චිය ගැන තිබුනේ අඩු අවබෝධයක්. ඔවුන්ට යුද විද්‍යාව හෝ යුද කලාව ගැන දැනුමක් නැහැ. තරුණයන් අත තිබුනේ ඉතාම ප්‍රාථමික ප්‍රහාරක අවි ආයුධ. පතරොම් තුවක්කු සහ තමන් විසින්ම හදාගත් අත්බෝම්බ(මූලාශ්‍රය: History of the JVP -People Liberation front)

සැකකරුවන්ට එරෙහි චෝදනා

"1971 කැරැල්ලෙන් ධනාත්මක කිසිවක් ලැබුණේ නැත. එහි ඉතිරිව ඇත්තේ උරුමයක් පමණි. කෙසේ වෙතත් එතැන් පටන් රටේ ප්‍රචණ්ඩත්වය වූ දේශපාලන ප්‍රචණ්ඩත්වයේ සංස්කෘතියක් නිර්මාණය විය," මාහාචාර්ය සමරනායක සඳහන් කරයි. (මූලාශ්‍රය: Political violence in the third world;A case study of Sri Lanka-1971-1987)