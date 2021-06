එදා කුණු ගොඩට විසි කළ ළදරුවා අද ප්‍රකෝටිපති ව්‍යාපාරිකයෙක්

මිනිත්තු 37 පෙර

"පැරණි කියමනක් තියෙනවා, 'කෙනෙකුගේ කසල තව කෙනෙකුගේ නිධානයක්' කියල. ('One man's trash is another man's treasure') මම කවදත් පරිගණකවලට ඇලුම් කළා. මමආසාවෙන් හිටියා හොඳ කොම්පියුටරයක් ගන්න. ඒත් ඒ දවස්වල අපිට ඒ තරම් වියදමක් දරන්න බැහැ."