අධි-සැකසූ ආහාරවලට මෙතරම් ලොල් ඇයි? ඒවා සිරුරට බලපාන්නේ කොහොමද?

පැයකට පෙර

අධි-සැකසූ ආහාර යනු කුමක්ද?

එම අත්හදා බැලීම ''අප අපේ දරුවන්ට කවන්නේ මොනවාද? ("What are we feeding our kids?") යන වාර්තාමය චිත්‍රපටයේ එක කොටසක් විය. ඒ සඳහා වෛද්‍ය ටුලෙකන් තම සිරුරට ග්‍රහණය කෙරුණු කැලරි ප්‍රමාණයෙන් 80%ක් අන්තර්ගත අධි-සැකසූ ආහාරවේලක් අනුභව කළේය. එය ඉහළ ආදායම් සහිත එක්සත් රාජධානිය, කැනඩාව, ඔස්ට්‍රේලියාව සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය වැනි රටවල ජනතාව පොදුවේ අත්කර ගනු ලබන ප්‍රමාණයයි.