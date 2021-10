කොවිඩ්හි සම්භවය සොයාගැනීමට ඇති අවසන් අවස්ථාව එළඹිලා - ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය

පැයකට පෙර

'Scientific Advisory Group on the Origins of Novel Pathogens (Sago)' (නවක රෝගකාරකයන්හි සම්භවය පිළිබඳ විද්‍යාත්මක උපදේශක කණ්ඩායම) යනුවෙන් හැඳින්වෙන එම බලකායට එක්වීම සඳහා විශේෂඥයින් 26 දෙනෙකුගේ නම් යෝජනා කර ඇත.