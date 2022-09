රැජින සහ ඇගේ "විශිෂ්ට හාස්‍ය ගුණය"

පැඩිංටන් වලසා සමඟ ජුබිලි තේ සාදයක්

ඉන්වික්ටස් ගේම්ස් 'අභියෝගය'

අනුකරණයට දක්ෂයි

පුද්ගලික ස්ථානයන්හි දී, අනෙකුන් අනුකරණයේත්, විවිධ උච්චාරණ ඌරූන් අනුකරණයේත් සහ කතා විලාස ඉදිරිපත් කිරීමේදීත් රැජින ඉතා දක්ෂබව, Netflixහි The Crown කතා මාලාවේ ඉතිහාසය පිළිබඳ උපදේශකයෙකු ද වන ලේසි ප්‍රකාශ කරයි.

ඇය හිටපු රුසියානු නායක බොරිස් යෙල්ට්සින් අනුකරණය සඳහා ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන බව Wicked Wit of Queen Elizabeth IIහි කතුවරිය වන කැරන් ඩොල්බි පවසයි.

චාරිත්‍රානුකූල කඩුවකින් කේක් කැපීම

උපහාසාත්මක හාස්‍යය

විකට ටෙලිකතා රසිකාවියක්

The Kumars at No. 42 නමැති බ්‍රිතාන්‍ය විකට කතා මාලාව රැජිනගේ ප්‍රියතම වැඩසටහනක් බව කියැවේ.